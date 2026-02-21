ما بعد محمد صلاح.. ليفربول يضع 4 نجوم كبار على طاولة الخلافة

تتزايد التكهنات حول مستقبل النجم محمد صلاح داخل صفوف ليفربول، مع مؤشرات متصاعدة لاحتمال نهاية رحلته التاريخية في "آنفيلد" بنهاية الموسم الجاري، ما يدفع إدارة النادي للتحرك مبكرًا بحثا عن بدائل قادرة على قيادة الحقبة المقبلة.

وكان محمد صلاح قد عبر سابقا عن استيائه من الانتقادات المرتبطة بتراجع أداء الفريق تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، وهو ما فتح باب الجدل حول مستقبله، خاصة مع عودة الشائعات بشأن رحيله في سوق الانتقالات الصيفية.

موسم متذبذب يعزز الشكوك

يعيش ليفربول موسما متقلبا في الدوري الإنجليزي، إذ يحتل المركز السادس بفارق كبير عن المتصدر آرسنال، بعد سلسلة نتائج غير مستقرة.

ورغم تحسن الأداء نسبيا في الأسابيع الأخيرة، فإن مستوى صلاح لم يصل إلى المعايير التي اعتاد عليها جمهور "الريدز".

وزادت التكهنات بعد تصريحات المحلل الإنجليزي تيم شيروود، الذي رجح بنسبة كبيرة رحيل اللاعب بنهاية الموسم.

كما عاد اسم النجم المصري للارتباط بالانتقال إلى الاتحاد السعودي، الذي سبق أن حاول ضمه بعرض ضخم قبل موسمين.

في ظل هذه الأجواء، بدأت إدارة ليفربول بالفعل دراسة عدة أسماء بارزة لتعويض هدافها التاريخي.

يان ديوماندي موهبة المستقبل

يتصدر القائمة الإيفواري الشاب يان ديوماندي، جناح لايبزيغ الألماني، الذي لفت الأنظار في الدوري الألماني رغم صغر سنه (19 عامًا).

ويمتد عقد اللاعب حتى 2030، مع اهتمام واضح من أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي، بينما تُقدّر قيمته بنحو 87 مليون جنيه إسترليني.

أنتوني غوردون خيار من داخل البريميرليغ

يبرز أيضا اسم أنتوني غوردون، لاعب نيوكاسل يونايتد، كخيار عملي بفضل خبرته في الدوري الإنجليزي وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

وتشير تقارير إلى اهتمام أندية كبرى بضمه، مع توقعات بأن يمنح أسلوبه المباشر الفريق حلولًا هجومية متنوعة، رغم أن أرقامه التهديفية لا تضاهي إنجازات صلاح.

ديزيري دويه جوهرة باريس الصاعدة

يعد الفرنسي الشاب ديزيري دويه أحد أبرز المواهب الأوروبية حاليًا، حيث يتألق بقميص باريس سان جيرمان، وشكل ثنائيا لافتا مع زميله برادلي باركولا.

وخطف دويه الأضواء بعد إنجازه التاريخي عندما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفين في نهائي أوروبي، عقب ثنائيته في شباك إنتر ميلان.

ورغم أن قيمته السوقية تُقدّر بعشرات الملايين، فإن أي صفقة محتملة لضمه قد تتطلب مبلغًا ضخمًا وربما قياسيًا.

برادلي باركولا خبرة أوروبية ونضج تكتيكي

يبقى باركولا خيارًا آخر مطروحًا بقوة، بفضل خبرته القارية ومستواه المستقر في البطولات الكبرى.

ويرى مراقبون أن التعاقد معه قد يمنح ليفربول مزيجًا من الجودة والنضج الفني مقارنة ببعض الخيارات الشابة، خاصة إذا فضّل النادي لاعبًا جاهزًا للتأثير الفوري.

قرار معلق بمصير صلاح

يبقى مستقبل ليفربول مرتبطا أولا بموقف محمد صلاح، الذي يُعد الأعلى أجرًا في الفريق، ورحيله المحتمل سيوفر مساحة مالية كبيرة لإبرام صفقة من العيار الثقيل.

ومع تعدد الأسماء المرشحة، يبدو أن صيف ليفربول المقبل سيكون نقطة تحول حاسمة في رسم ملامح المرحلة الجديدة للنادي، وربما بداية حقبة ما بعد أسطورته المصرية.