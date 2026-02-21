قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ما بعد محمد صلاح.. ليفربول يضع 4 نجوم كبار على طاولة الخلافة

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

تتزايد التكهنات حول مستقبل النجم محمد صلاح داخل صفوف ليفربول، مع مؤشرات متصاعدة لاحتمال نهاية رحلته التاريخية في "آنفيلد" بنهاية الموسم الجاري، ما يدفع إدارة النادي للتحرك مبكرًا بحثا عن بدائل قادرة على قيادة الحقبة المقبلة.

وكان محمد صلاح قد عبر سابقا عن استيائه من الانتقادات المرتبطة بتراجع أداء الفريق تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، وهو ما فتح باب الجدل حول مستقبله، خاصة مع عودة الشائعات بشأن رحيله في سوق الانتقالات الصيفية.

موسم متذبذب يعزز الشكوك

يعيش ليفربول موسما متقلبا في الدوري الإنجليزي، إذ يحتل المركز السادس بفارق كبير عن المتصدر آرسنال، بعد سلسلة نتائج غير مستقرة.

ورغم تحسن الأداء نسبيا في الأسابيع الأخيرة، فإن مستوى صلاح لم يصل إلى المعايير التي اعتاد عليها جمهور "الريدز". 

وزادت التكهنات بعد تصريحات المحلل الإنجليزي تيم شيروود، الذي رجح بنسبة كبيرة رحيل اللاعب بنهاية الموسم.

كما عاد اسم النجم المصري للارتباط بالانتقال إلى الاتحاد السعودي، الذي سبق أن حاول ضمه بعرض ضخم قبل موسمين.

في ظل هذه الأجواء، بدأت إدارة ليفربول بالفعل دراسة عدة أسماء بارزة لتعويض هدافها التاريخي.

يان ديوماندي موهبة المستقبل

يتصدر القائمة الإيفواري الشاب يان ديوماندي، جناح لايبزيغ الألماني، الذي لفت الأنظار في الدوري الألماني رغم صغر سنه (19 عامًا).

ويمتد عقد اللاعب حتى 2030، مع اهتمام واضح من أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي، بينما تُقدّر قيمته بنحو 87 مليون جنيه إسترليني.

أنتوني غوردون خيار من داخل البريميرليغ

يبرز أيضا اسم أنتوني غوردون، لاعب نيوكاسل يونايتد، كخيار عملي بفضل خبرته في الدوري الإنجليزي وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

وتشير تقارير إلى اهتمام أندية كبرى بضمه، مع توقعات بأن يمنح أسلوبه المباشر الفريق حلولًا هجومية متنوعة، رغم أن أرقامه التهديفية لا تضاهي إنجازات صلاح.

ديزيري دويه جوهرة باريس الصاعدة

يعد الفرنسي الشاب ديزيري دويه أحد أبرز المواهب الأوروبية حاليًا، حيث يتألق بقميص باريس سان جيرمان، وشكل ثنائيا لافتا مع زميله برادلي باركولا.

وخطف دويه الأضواء بعد إنجازه التاريخي عندما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفين في نهائي أوروبي، عقب ثنائيته في شباك إنتر ميلان.

ورغم أن قيمته السوقية تُقدّر بعشرات الملايين، فإن أي صفقة محتملة لضمه قد تتطلب مبلغًا ضخمًا وربما قياسيًا.

برادلي باركولا خبرة أوروبية ونضج تكتيكي

يبقى باركولا خيارًا آخر مطروحًا بقوة، بفضل خبرته القارية ومستواه المستقر في البطولات الكبرى.

ويرى مراقبون أن التعاقد معه قد يمنح ليفربول مزيجًا من الجودة والنضج الفني مقارنة ببعض الخيارات الشابة، خاصة إذا فضّل النادي لاعبًا جاهزًا للتأثير الفوري.

قرار معلق بمصير صلاح

يبقى مستقبل ليفربول مرتبطا أولا بموقف محمد صلاح، الذي يُعد الأعلى أجرًا في الفريق، ورحيله المحتمل سيوفر مساحة مالية كبيرة لإبرام صفقة من العيار الثقيل.

ومع تعدد الأسماء المرشحة، يبدو أن صيف ليفربول المقبل سيكون نقطة تحول حاسمة في رسم ملامح المرحلة الجديدة للنادي، وربما بداية حقبة ما بعد أسطورته المصرية.

محمد صلاح ليفربول آنفيلد المدرب الهولندي آرني سلوت الدوري الإنجليزي الإيفواري الشاب يان ديوماندي ديزيري دويه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

أسعار الدواجن

الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

وصفات إفطار سريعة

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

ترشيحاتنا

جمهور الزمالك

الغندور يشيد بجمهور الزمالك في مباراة حرس الحدود

الهلال

موعد مباراة اتحاد جدة والهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

محمد إبراهيم

فطرت في مباراة مازيمبي.. محمد إبراهيم يفجر مفاجأة بشأن إفطاره بشهر رمضان

بالصور

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد