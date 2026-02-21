قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم رجوع المسبوق لسجود السهو بعد سلام الإمام.. عطية لاشين يجيب

فضل صلاة الجماعة
فضل صلاة الجماعة
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يقول السائل: كنتُ مسبوقًا في صلاة الجماعة، وبعد أن سلَّم الإمام قمتُ لقضاء ما فاتني، فإذا به يسجد للسهو لسهوٍ وقع منه، فهل أعود لأسجد معه أم أستمر قائمًا لإكمال صلاتي؟

وأجاب عضو لجنة الفتوى قائلا إن السهو من طبيعة البشر، وقد رفع الله الحرج عن عباده في حال الخطأ والنسيان، مستشهدًا بقوله تعالى: «وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورًا رحيمًا»، وقوله سبحانه: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا»، مؤكدًا أن الشريعة راعت هذا الجانب الإنساني ولم تؤاخذ به ما لم يكن عن عمد.

وأوضح أن الأصل في الصلاة هو متابعة الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا رفع فارفعوا…»، مبينًا أن حكم المأموم في هذه الحالة يُقاس على من قام إلى الركعة الثالثة وترك التشهد الأوسط سهوًا.

وبيّن أن التفصيل يكون على النحو التالي: إذا سجد الإمام للسهو قبل أن يستتم المأموم قائمًا لزمه الرجوع ليسجد معه، أما إذا استتم قائمًا ولم يشرع بعد في القراءة فلا يلزمه الرجوع، وإن رجع فجائز وصلاته صحيحة.

 أما إذا شرع في قراءة الركعة التي يقضيها ثم سجد الإمام للسهو، فلا يجوز له الرجوع لمتابعته.

وأشار إلى أن هذا الحكم منقول عن الإمام أحمد بن حنبل في رواية الأثرم، مؤكدًا أن المسألة منضبطة بقواعد متابعة الإمام والحفاظ على صحة الصلاة.

عطية لاشين سجود السهو أحكام الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزبادي

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أضرار الزبادي..تفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

الصحة العالمية تحذر: انهيار متسارع للقطاع في السودان وسط تصاعد الهجمات

أرشيفية

دبلوماسي إيراني يؤكد رفض إخراج المواد النووية من البلاد تحت أي صيغة

أرشيفية

الحكومة السورية تتسلم إدارة مطار القامشلي الدولي تمهيداً لإعادة تشغيله

بالصور

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد