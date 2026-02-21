موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات

موعد الإفطار اليوم.. مع حلول ثالث أيام شهر رمضان المبارك، تتجه أنظار الصائمين في مختلف أنحاء الجمهورية نحو لحظة الغروب، حيث يحرص الجميع على معرفة التوقيت الدقيق لأذان المغرب لضبط موعد الإفطار وأداء العبادات في أوقاتها المحددة.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة، فإن أذان المغرب اليوم السبت 21 فبراير 2026 يُرفع في القاهرة في تمام الساعة الخامسة و46 دقيقة مساءً تقريبًا، مع وجود فروق زمنية بسيطة لا تتجاوز دقيقة أو دقيقتين بين المحافظات.

موعد آذان المغرب اليوم

أما في محافظة الإسكندرية فيحين أذان المغرب عند الساعة الخامسة و51 دقيقة مساءً، بينما يكون في طنطا عند الخامسة و48 دقيقة، وفي الجيزة عند الخامسة و47 دقيقة مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم

في القاهرة: الفجر 5:02 صباحا، الشروق 6:29 صباحا، الظهر 12:08 ظهرا، العصر 3:22 مساء، المغرب 5:48 مساء، العشاء 7:06 مساء.

في الإسكندرية: الفجر 5:08 صباحاً، الشروق 6:36 صباحا، الظهر 12:14 ظهرا، العصر 3:26 مساء، المغرب 5:52 مساء، العشاء 7:11 مساء.

في طنطا: الفجر 5:04 صباحا، الشروق 6:31 صباحا، الظهر 12:10 ظهرا، العصر 3:23 مساء، المغرب 5:48 مساء، العشاء 7:07 مساء.

في المنصورة: الفجر 5:02 صباحا، الشروق 6:30 صباحا، الظهر 12:08 ظهرا، العصر 3:21 مساء، المغرب 5:47 مساء، العشاء 7:05 مساء.

في الزقازيق: الفجر 5:02 صباحا، الشروق 6:29 صباحا، الظهر 12:08 ظهرا، العصر 3:21 مساء، المغرب 5:47 مساء، العشاء 7:05 مساء.

في أسيوط: الفجر 5:02 صباحا، الشروق 6:27 صباحا، الظهر 12:09 ظهرا، العصر 3:25 مساء، المغرب 5:51 مساءً، العشاء 7:07 مساء.

في سوهاج: الفجر 5:00 صباحا، الشروق 6:24 صباحا، الظهر 12:07 ظهرا، العصر 3:23 مساء، المغرب 5:50 مساء، العشاء 7:05 مساء.

في بني سويف: الفجر 5:03 صباحا، الشروق 6:29 صباحا، الظهر 12:09 ظهرا، العصر 3:24 مساء، المغرب 5:50 مساء، العشاء 7:07 مساء.

توقيت أذان المغرب اليوم في مصر

ينتظر المسلمون في مختلف المحافظات لحظة رفع أذان المغرب باعتبارها إعلانًا بانتهاء يوم من الصيام، حيث يحل موعد الإفطار في القاهرة عند نحو الساعة 5:46 مساءً، بينما تختلف المواعيد بشكل طفيف في باقي المحافظات، إذ يؤذن في الإسكندرية عند 5:51 مساءً، وفي طنطا عند 5:48 مساءً، وفي الجيزة عند 5:47 مساءً. وتمثل هذه الدقائق لحظة مميزة للصائمين بعد يوم كامل من الامتناع عن الطعام والشراب، كما تعينهم على ترتيب أوقاتهم لأداء صلاتي المغرب والعشاء والاستفادة من أجواء الشهر الفضيل.

ومع هذا التباين البسيط في المواقيت بين المدن المتجاورة، يحرص المواطنون على متابعة الجداول الرسمية لمواقيت الصلاة بدقة، لضمان الإفطار في توقيته الصحيح وأداء الصلوات دون تأخير، خاصة مع استمرار أيام رمضان التي تتطلب تنظيمًا دقيقًا للعبادات والالتزامات اليومية.