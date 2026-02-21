قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قوات قسد تنقل معدات ثقيلة من حقول نفط رميلان بالحسكة إلى شمال العراق
عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حكم إفطار الحامل والمرضع وكيف تقضي ما عليها.. الأزهر يوضح

افطار الحامل
افطار الحامل
إيمان طلعت

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المرأة الحامل والمرضع تفطر، إذا لم تقدر على الصوم، وتقضي الأيام التي أفطرتها، بعد وضع الحمل، والفطام، ولا تجزئ عنها الفدية ما دامت قادرة على الصوم.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطرا في رمضان، وعليهما القضاء دون الفدية إن استطاعتا ذلك.

وأوضح المفتي السابق ، أنه إذا كانت الحامل والمرضعلا تستطيع الصوم بسبب مرض لا يرجى شفاؤه، فعليها أن تخرج الفدية ولا تقضي ما عليها من صيام.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أن الإنسان قد يكون عمره 100 عام ويستطيع أن يصوم، وشخص آخر عمره 50 عاما لا يستطيع الصوم لمرض، منبهًا على أنه لا يوجد سن محدد لمن لا يصوم ويخرج الفدية.

وأكد أن المرأة بسبب الحمل والرضاعة قد يتراكم عليها قضاء صيام أكثر من 3 رمضانات، فإن كانت بصحة جيدة وتستطيع الصيام وليس عندها مرض وجب عليها القضاء دون الفدية.

حكم إفطار الحامل في رمضان، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه بناء على قول الطبيب فيجوز للحامل والمرضع الإفطار مع تعويض الأيام بعد انقضاء الحمل والرضاعة إذا كان الصوم يضر بها أو بالجنين أو بالطفل الرضيع ولا تخرج فدية.

كفارة إفطار الحامل في رمضان

وقال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للمرأة الحامل تعويض ما فاتها من صيام بالكفارة فقط، لافتا إلى أن الحامل مثلها مثل المريض مرضا مؤقتا وسيزول، وهذا النوع من الأعذار يجب عليه التعويض بالصيام وليس الكفارة.

وأجاب الدكتور عويضة عثمان، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء على سائلة تقول: “أفطرت رمضان بسبب الحمل، فهل يجوز لي إخراج كفارة فقط دون الصيام؟”، قائلا: “لا يجوز لأن الحمل والرضاعة يكونان لفترة وتنتهي تلك الفترة يستمر فترة مؤقتة ثم تضعي حملك وتنتهي فترة الرضاعة، فمثلك مثل الرجل الذي أجرى عملية جراحية في نهار رمضان فأفطر أسبوعا وشفاه الله فيجب عليه أن يقضي ما عليه بالصيام بعد انتهاء رمضان”.

وأضاف: “أما الشخص الذي لديه مرض مزمن لا يرجى شفاؤه أي أنه مستمر معه لسنوات أو طوال حياته، فهذا الشخص عليه كفارة صيام ولا يجوز له الصوم، فإذا نصحه الطبيب بعدم الصيام وخالف تعليمات الطبيب فهو آثم شرعا”. 

