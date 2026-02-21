حكم إفطار الحامل والمرضع وكيف تقضي ما عليها.. الأزهر يوضح

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المرأة الحامل والمرضع تفطر، إذا لم تقدر على الصوم، وتقضي الأيام التي أفطرتها، بعد وضع الحمل، والفطام، ولا تجزئ عنها الفدية ما دامت قادرة على الصوم.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطرا في رمضان، وعليهما القضاء دون الفدية إن استطاعتا ذلك.

وأوضح المفتي السابق ، أنه إذا كانت الحامل والمرضعلا تستطيع الصوم بسبب مرض لا يرجى شفاؤه، فعليها أن تخرج الفدية ولا تقضي ما عليها من صيام.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أن الإنسان قد يكون عمره 100 عام ويستطيع أن يصوم، وشخص آخر عمره 50 عاما لا يستطيع الصوم لمرض، منبهًا على أنه لا يوجد سن محدد لمن لا يصوم ويخرج الفدية.

وأكد أن المرأة بسبب الحمل والرضاعة قد يتراكم عليها قضاء صيام أكثر من 3 رمضانات، فإن كانت بصحة جيدة وتستطيع الصيام وليس عندها مرض وجب عليها القضاء دون الفدية.

حكم إفطار الحامل في رمضان، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه بناء على قول الطبيب فيجوز للحامل والمرضع الإفطار مع تعويض الأيام بعد انقضاء الحمل والرضاعة إذا كان الصوم يضر بها أو بالجنين أو بالطفل الرضيع ولا تخرج فدية.

كفارة إفطار الحامل في رمضان

وقال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للمرأة الحامل تعويض ما فاتها من صيام بالكفارة فقط، لافتا إلى أن الحامل مثلها مثل المريض مرضا مؤقتا وسيزول، وهذا النوع من الأعذار يجب عليه التعويض بالصيام وليس الكفارة.

وأجاب الدكتور عويضة عثمان، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء على سائلة تقول: “أفطرت رمضان بسبب الحمل، فهل يجوز لي إخراج كفارة فقط دون الصيام؟”، قائلا: “لا يجوز لأن الحمل والرضاعة يكونان لفترة وتنتهي تلك الفترة يستمر فترة مؤقتة ثم تضعي حملك وتنتهي فترة الرضاعة، فمثلك مثل الرجل الذي أجرى عملية جراحية في نهار رمضان فأفطر أسبوعا وشفاه الله فيجب عليه أن يقضي ما عليه بالصيام بعد انتهاء رمضان”.

وأضاف: “أما الشخص الذي لديه مرض مزمن لا يرجى شفاؤه أي أنه مستمر معه لسنوات أو طوال حياته، فهذا الشخص عليه كفارة صيام ولا يجوز له الصوم، فإذا نصحه الطبيب بعدم الصيام وخالف تعليمات الطبيب فهو آثم شرعا”.