عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

قرار أثار الجدل.. النمسا تحوّل منزل هتلر إلى مركز شرطة

محمد على

أثار تحويل المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر إلى مركز للشرطة مشاعر متباينة في مسقط رأسه النمساوي.

 قالت سيبيل تريبلمير، خارج المنزل في بلدة براوناو آم إن على الحدود مع ألمانيا:"إنه سلاح ذو حدين".

ذكرت المرأة  البالغة من العمر 53 عاماً لوكالة  إنه على الرغم من أن ذلك قد يثني المتطرفين اليمينيين عن التجمع في الموقع، إلا أنه كان من الممكن "استخدامه بشكل أفضل أو مختلف".

ترغب الحكومة في "تحييد" الموقع، وقد أصدرت قانوناً في عام 2016 للسيطرة على المبنى المتهالك من مالكه الخاص.

تعرضت النمسا - التي ضمتها ألمانيا النازية عام 1938 -  لانتقادات متكررة في الماضي لعدم اعترافها الكامل بمسؤوليتها في المحرقة.

يتصدر حزب الحرية اليميني المتطرف، الذي أسسه نازيون سابقون، استطلاعات الرأي بعد فوزه بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الوطنية لعام 2024، على الرغم من فشله في تشكيل حكومة.

في العام الماضي، تم تغيير اسم شارعين في براوناو آم إن كانا يخلدان ذكرى النازيين بعد سنوات من الشكاوى.

هتلر المانيا النمسا مركز الشرطة

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حسام موافي

لو باكل كويس وبفقد الوزن إيه السبب؟ رد حاسم من حسام موافي

التكنولوجيا

بين العزلة والاحتيال.. خبير اجتماعي يحذر من هشاشة كبار السن في العالم الرقمي

صورة أرشيفية

حادث باسوس.. شقيق المجني عليه يكشف تفاصيل الاعتداء على أخيه ونجله بـ«الخرطوش».. فيديو

«على قد الحب» يواصل تصدر الترند في الحلقة الثالثة وسط إشادة الجمهور

ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة

هنفطر ايه النهاردة.. فراخ مشوية ومحشية بالخضار ومكرونة بشاميل وزلابية

حملات مكبرة لضبط التوك توك المخالف في الشرقية

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

