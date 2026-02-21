قرار أثار الجدل.. النمسا تحوّل منزل هتلر إلى مركز شرطة

أثار تحويل المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر إلى مركز للشرطة مشاعر متباينة في مسقط رأسه النمساوي.

قالت سيبيل تريبلمير، خارج المنزل في بلدة براوناو آم إن على الحدود مع ألمانيا:"إنه سلاح ذو حدين".

ذكرت المرأة البالغة من العمر 53 عاماً لوكالة إنه على الرغم من أن ذلك قد يثني المتطرفين اليمينيين عن التجمع في الموقع، إلا أنه كان من الممكن "استخدامه بشكل أفضل أو مختلف".

ترغب الحكومة في "تحييد" الموقع، وقد أصدرت قانوناً في عام 2016 للسيطرة على المبنى المتهالك من مالكه الخاص.

تعرضت النمسا - التي ضمتها ألمانيا النازية عام 1938 - لانتقادات متكررة في الماضي لعدم اعترافها الكامل بمسؤوليتها في المحرقة.

يتصدر حزب الحرية اليميني المتطرف، الذي أسسه نازيون سابقون، استطلاعات الرأي بعد فوزه بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الوطنية لعام 2024، على الرغم من فشله في تشكيل حكومة.

في العام الماضي، تم تغيير اسم شارعين في براوناو آم إن كانا يخلدان ذكرى النازيين بعد سنوات من الشكاوى.