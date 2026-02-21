قوات قسد تنقل معدات ثقيلة من حقول نفط رميلان بالحسكة إلى شمال العراق

تنقل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) معدات ثقيلة من حقول نفط رميلان في الحسكة شمال شرق سوريا إلى شمال العراق.

وقال عمال في شركة نفط رميلان بمحافظة الحسكة لوكالة الأنباء الألمانية اليوم: "منذ أسبوع يقوم عناصر من حزب العمال الكردستاني بنقل آليات ومولدات كهرباء وسيارات وخزانات نفط".

وتابع العمال: "اليوم نقلوا رافعة كبيرة تحمل 200 طن إلى الحقل القديم تمهيداً لنقل المعدات إلى مناطق شمال العراق عبر معبر سيملكا".

وأضاف العمال الذي طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن عناصر حزب العمال الكردستاني منذ زيارة قائد الأمن العام ووفد من وزارة الطاقة إلى حقل وميلان في التاسع من الشهر الجاري يقومون بنقل المعدات والآليات وكل ما يمكن نقله ومستمرين بعمليات النقل من بقية الحقول تل عدس وكراتشوك والسويديه وغيرها باتجاه معبر سميلكا ومنه إلى شمال العراق".

وتابع العمال: "منذ أيام قاموا بافراغ أغلب خزانات النفط من خلال بيعها ونقلها إلى محافظة الرقة وريف حلب".

وناشد العمال الحكومة السورية التدخل لوقف عملية نهب معدات حقول النفط في محافظة الحسكة ونقلها خارج الحدود.