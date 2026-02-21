حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر

رد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على تساؤل " هل عسل النحل لمريض السكر شفاء؟".



وقال حسام موافي، في برنامجه " ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر ".

وتابع حسام موافي : " عسل النحل بالنسبة لمريض السكر مماثل لأيس طعام به طاقة ومريض السكر له 1500 سعر حراري ما بين نشويات ودهون وبروتينات ".

وأكمل حسام موافي : " مريض السكر عليه أن يتناول الطعام بالزيوت وليس السمن لأن السمنة معبأة بالكوريسترول ".

ولفت حسام موافي : " الطبيب هو من يحدد طبيعة طعام مريض السكر ويعتمد النظام الغذائي على طبيعة عمل مريض السكر وأسلوب حياته ".