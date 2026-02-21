قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامز جلال: منه لله محمد سامي هو اللي كسر كبرياء غادة عبد الرازق
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر

حسام موافي
حسام موافي
هاني حسين

رد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على تساؤل " هل عسل النحل لمريض السكر شفاء؟".


وقال حسام موافي، في برنامجه " ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء  لمريض السكر ".

وتابع حسام موافي : "    عسل النحل بالنسبة لمريض السكر مماثل لأيس طعام به طاقة ومريض السكر له 1500 سعر حراري ما بين نشويات ودهون وبروتينات ".

وأكمل حسام موافي : "  مريض السكر عليه أن يتناول الطعام بالزيوت وليس السمن لأن السمنة معبأة بالكوريسترول ".

ولفت حسام موافي : " الطبيب هو من يحدد طبيعة طعام مريض السكر ويعتمد النظام الغذائي على طبيعة عمل مريض السكر وأسلوب حياته ". 

موافي حسام موافي اخبار التوك شو السكر مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بشارع فيصل لمتابعة التشغيل وجودة السلع

حملات تموينية

ضبط 11 ألف عبوة ألعاب نارية محظور تداولها بمنوف وتحرير محاضر مخالفات للمخابز بالشهداء

لحظة إطلاق مدفع رمضان في سوهاج

فرحة أطفال ولمة عائلية على ضفاف النيل.. مدفع رمضان يجمع أهالي سوهاج

بالصور

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد