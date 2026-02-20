وجع الصدر مش دايمًا من القلب.. حسام موافي يوضح الأسباب| فيديو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة آلام الصدر، موضحًا أن وجع الصدر لا تعني بالضرورة وجود مشكلة في القلب".

وأوضح حسام موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن هناك عدة أسباب لآلام الصدر، مشيرًا إلى أن الذبحة الصدرية تمثل واحدًا من عشرة أسباب محتملة، بينما قد يكون سبب الألم التهاب الغشاء المحيط بالقلب أو الرئة، المعروف بالطمور، والذي يؤدي إلى شعور بوجع الصدر، كما أن العضلات أو الحجاب الحاجز يمكن أن تسبب أيضًا آلامًا مشابهة، مؤكدًا أن وجود الألم لا يعني دائمًا وجود مشكلة قلبية.

وأشار "موافي" إلى أن بعض الحالات قد يكون سببها نفسيًا، مثل فقدان عزيز أو تعرض الشخص لضغوط، حيث يشعر الفرد بألم يشبه الزبحة الصدرية مع اختلافات بسيطة في المكان؛ فآلام الزبحة الصدرية عادةً تكون في منتصف الصدر، بينما الألم النفسي يكون تحت الحلم الشمال.

وأوضح أن ألم الذبحةالصدرية غالبًا ما يكون مرتبطًا بالمجهود ويستمر لبضع دقائق فقط، في حين أن بعض الآلام قد تستمر لساعات أو يوم كامل، مما يجعل التفريق بين الألم القلبي والنفسي أمرًا ضروريًا.

وتابع: مشاكل مثل التهاب المريء أو فتق الحجاب الحاجز أو حتى بعض اضطرابات المعدة قد تتسبب في ألم الصدر، مشددًا على أن "ليس معنى وجع في الصدر يعني قلب، لازم نروح للدكتور عشان نعرف المسبب الحقيقي".



