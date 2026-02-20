قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
الله يؤمن بمن؟ سؤال صعب يجيب عنه الدكتور أحمد عصام فرحات| فيديو
سحجات وكدمات متفرقة.. تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على فرد أمن القاهرة الجديدة
ترامب يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة ضد إيران لإجبارها على إبرام اتفاق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وجع الصدر مش دايمًا من القلب.. حسام موافي يوضح الأسباب| فيديو

حسام موافي
حسام موافي
البهى عمرو

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة آلام الصدر، موضحًا أن وجع الصدر لا تعني بالضرورة وجود مشكلة في القلب".

وأوضح حسام موافي خلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أن هناك عدة أسباب لآلام الصدر، مشيرًا إلى أن الذبحة الصدرية تمثل واحدًا من عشرة أسباب محتملة، بينما قد يكون سبب الألم التهاب الغشاء المحيط بالقلب أو الرئة، المعروف بالطمور، والذي يؤدي إلى شعور بوجع الصدر، كما أن العضلات أو الحجاب الحاجز يمكن أن تسبب أيضًا آلامًا مشابهة، مؤكدًا أن وجود الألم لا يعني دائمًا وجود مشكلة قلبية.

وأشار "موافي" إلى أن بعض الحالات قد يكون سببها نفسيًا، مثل فقدان عزيز أو تعرض الشخص لضغوط، حيث يشعر الفرد بألم يشبه الزبحة الصدرية مع اختلافات بسيطة في المكان؛ فآلام الزبحة الصدرية عادةً تكون في منتصف الصدر، بينما الألم النفسي يكون تحت الحلم الشمال.

وأوضح أن ألم الذبحةالصدرية غالبًا ما يكون مرتبطًا بالمجهود ويستمر لبضع دقائق فقط، في حين أن بعض الآلام قد تستمر لساعات أو يوم كامل، مما يجعل التفريق بين الألم القلبي والنفسي أمرًا ضروريًا.

وتابع: مشاكل مثل التهاب المريء أو فتق الحجاب الحاجز أو حتى بعض اضطرابات المعدة قد تتسبب في ألم الصدر، مشددًا على أن "ليس معنى وجع في الصدر يعني قلب، لازم نروح للدكتور عشان نعرف المسبب الحقيقي".


 

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

التعدى على فرد أمن

بعد واقعة كمباوند التجمع.. عقوبة التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله

مباريات اليوم الجمعة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-2-2026 والقنوات الناقلة

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة اليوم.. كل مواقيت الصلاة 20 فبراير 2026

جامعة المنيا تنظم قافلة متكاملة

جامعة المنيا تنظم قافلة متكاملة لقرية الحوارتة والكشف على 608 مواطنين

بالصور

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

مرضها غامض.. أسباب تورّم اليد اليسرى بعد صورة عبلة كامل

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

