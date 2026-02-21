فرحة أطفال ولمة عائلية على ضفاف النيل.. مدفع رمضان يجمع أهالي سوهاج

مع اقتراب لحظة الإفطار، تحول كورنيش النيل الغربي في محافظة سوهاج إلى ساحة فرح حقيقية، حيث توافد المئات من الأسر والأطفال لمشاهدة مدفع رمضان في مشهد يعكس واحدة من أقدم العادات الرمضانية وأكثرها حضورًا في وجدان المصريين.

منذ الدقائق الأولى قبل الإطلاق، علت ضحكات الأطفال الذين تسابقوا إلى الاقتراب من الحواجز الحديدية المحيطة بالمدفع، بعضهم اعتلى المدفع لالتقاط الصور التذكارية، وآخرون جلسوا فوق أكتاف آبائهم في انتظار اللحظة المرتقبة.

لحظات الفرح في سوهاج

وجوه صغيرة متحمسة، وعيون تلمع بالفرح، وكأن المدفع بالنسبة لهم عيد يومي يتكرر مع كل أذان مغرب في شهر رمضان المبارك.

الصور ترصد تفاصيل المشهد الإنساني الدافئ؛ آباء يحملون أبناءهم، وأمهات يلتف حولهن الصغار، ومجموعات من الأطفال يملؤون المكان حركة وضجيجًا بريئًا، أحد الآباء وقف ممسكًا بطفلته التي لم تتوقف عن الضحك، بينما جلس أطفال آخرون أعلى منصة المدفع نفسها، يتبادلون المزاح وينتظرون الصوت المدوي الذي يعلن انتهاء الصيام.

وعلى الجانب الآخر، تكدست أعداد كبيرة من المواطنين على طول الكورنيش، في لمة شعبية جميلة اختفت فيها الفوارق، ليصبح الجميع أسرة واحدة يجمعها انتظار أذان المغرب.

وقد نقلت صدى البلد هذه الأجواء مباشرة للجمهور، حيث قدمت بثًا حيًا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك لحظة إطلاق المدفع، ما أتاح للآلاف متابعة الحدث وكأنهم في قلب المكان.

ومع دوي الطلقة، تعالت صيحات الأطفال وتصفيق الحضور، في لحظة امتزج فيها صوت المدفع بفرحة الناس، لتؤكد أن مدفع رمضان لا يزال طقسًا حيًا، يصنع البهجة ويعيد إحياء روح الجماعة التي تميز الشهر الكريم.