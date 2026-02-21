قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
محافظات

شركة مصر للمقاصة تدعم مستشفيات سوهاج الجامعية بمبلغ 2.5 مليون جنيه

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي قامت بالتبرع بمبلغ 2 مليون ونصف المليون جنيه لدعم المستشفيات الجامعية، إيمانا منها بدورها الهام والحيوي في تقديم الخدمات العلاجية والطبية للمرضى بقطاع الصعيد بوجه عام.

جامعة سوهاج

وفي هذا السياق، التقى الدكتور حسان النعماني، خالد سري، رئيس مجلس إدارة الشركة، مؤكدًا أن هذا التبرع يأتي فى إطار الشراكة المجتمعية والتعاون البناء بين الجامعات والمؤسسات الوطنية، لتعزيز قدرات مستشفيات سوهاج الجامعية وتوفير أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وأعرب خالد سري عن سعادته بالمساهمة في دعم المستشفيات الجامعية، والمشاركة الفعالة في دعم المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع، خاصة في قطاع الصحة، مؤكدا استمرار التعاون لدعم المستشفيات الجامعية وتطوير خدماتها، وتوفير أجهزة طبية إسهاما من الشركة لتجهيز مستشفى شفاء الأطفال.

جدير بالذكر أن خالد سري قام بإهداء درع الشركة للدكتور حسان النعماني تقديرًا لإسهاماته وجهوده المتميزة بالجامعة عامة والقطاع الطبي بوجه خاص.

