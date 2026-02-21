شركة مصر للمقاصة تدعم مستشفيات سوهاج الجامعية بمبلغ 2.5 مليون جنيه

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي قامت بالتبرع بمبلغ 2 مليون ونصف المليون جنيه لدعم المستشفيات الجامعية، إيمانا منها بدورها الهام والحيوي في تقديم الخدمات العلاجية والطبية للمرضى بقطاع الصعيد بوجه عام.

جامعة سوهاج

وفي هذا السياق، التقى الدكتور حسان النعماني، خالد سري، رئيس مجلس إدارة الشركة، مؤكدًا أن هذا التبرع يأتي فى إطار الشراكة المجتمعية والتعاون البناء بين الجامعات والمؤسسات الوطنية، لتعزيز قدرات مستشفيات سوهاج الجامعية وتوفير أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وأعرب خالد سري عن سعادته بالمساهمة في دعم المستشفيات الجامعية، والمشاركة الفعالة في دعم المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع، خاصة في قطاع الصحة، مؤكدا استمرار التعاون لدعم المستشفيات الجامعية وتطوير خدماتها، وتوفير أجهزة طبية إسهاما من الشركة لتجهيز مستشفى شفاء الأطفال.

جدير بالذكر أن خالد سري قام بإهداء درع الشركة للدكتور حسان النعماني تقديرًا لإسهاماته وجهوده المتميزة بالجامعة عامة والقطاع الطبي بوجه خاص.