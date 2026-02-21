دعاء النبي عند الإفطار.. اقتدى بسنته وردد هذه الكلمات

دعاء النبي عند الإفطار.. يبحث كثير من المسلمين عند دعاء النبي عند الإفطار ليقتدوا بسنته ويغتنموا ثوابه، لذلك سوف نذكره لكم فى السطور القادمة.

دعاء النبي عند الإفطار

يسن للصائم عند تناوله طعام الإفطار أن يسمي الله تعالى، ويقول عقب فطره ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم “ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله”. حديث صحيح رواه أبو داود.

وللصائم أن يقول أيضا: “اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي”. حديث رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص.

وله أن يقول أيضا: “اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجـر إن شاء الله".

فضل دعاء الإفطار

وعن فضل دعاء الإفطار للصائم فقد بينت أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل دعاء الإفطار ومن بين هذه الأحاديث ما قاله صلى الله عليه وسلم: “ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر”.

ويستحب أن يردد الصائم عند الإفطار الدعاء طلبًا للمفغرة والعفو من الله سبحانه وتعالى، وإيمانا بأن هذه الأوقات يرجى فيها قبول الدعوات.

دعاء النبي إذا أفطر عند أهل بيت

((أفطر عندكم الصائمون وأكل طعاكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة)).

دعاء الإفطار مع أذان المغرب

اللهم إنى أسألك الهدى والتقي والعفاف والغني والفوز بالجنة والنجاة من النار .

اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.

اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن.