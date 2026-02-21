قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

القوة والصبر لمواجهة الصعاب.. أستاذ تفسير: من يستبشر بالخير يبشره الله بنعم وفضل عظيم

حسن عبد الحميد
حسن عبد الحميد
هاني حسين

أكد الدكتور حسن عبد الحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن الكريم بالأزهر الشريف، على أهمية الاستبشار ببشريات القرآن الكريم والتوكل على الله في مواجهة ضغوط الحياة اليومية والمحن.

وأضاف حسن عبد الحميد وتد خلال تقديمه برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة صدى البلد، أن فتح القلوب لبشريات الله من نور القرآن يملأ النفس بالسكينة والطمأنينة، مشيرًا إلى أن من يستبشر بالخير يبشره الله بنعم وفضل عظيم، موضحًا أن هذه البشريات تمنح الإنسان القوة والصبر لمواجهة الصعاب والابتلاءات، مؤكدًا أن الصبر والثبات هما طريق النصر والثبات على الحق.

وأشار إلى أن القرآن يربط بين القوة الداخلية والاعتماد على الله، فصاحب القلب المطمئن والمتوكل على الله لا يخاف من التهديدات أو الأمور المقلقة في الدنيا، مستشهدًا بالآية: فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، مؤكدًا أن هذا الركون إلى الله والاعتماد عليه في كل الأحوال يمنح الإنسان راحة وسكينة ويحول الخوف والقلق إلى طمأنينة وثقة.

وشدد الدكتور حسن عبد الحميد على أن كل من يلجأ إلى الله في حياته اليومية ويستعين به في الصلوات وفي رفع الدعاء والملابس، يجد أن نعم الله وفضله يحفظانه من أي سوء، مؤكّدًا أن الاعتماد الكامل على الله هو طريق الكفاية والطمأنينة لكل مسلم ومسلمة.

القرآن اخبار التوك شو مصر القرآن الكريم نورانيات قرآنية

المزيد

