القوة والصبر لمواجهة الصعاب.. أستاذ تفسير: من يستبشر بالخير يبشره الله بنعم وفضل عظيم

أكد الدكتور حسن عبد الحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن الكريم بالأزهر الشريف، على أهمية الاستبشار ببشريات القرآن الكريم والتوكل على الله في مواجهة ضغوط الحياة اليومية والمحن.

وأضاف حسن عبد الحميد وتد خلال تقديمه برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة صدى البلد، أن فتح القلوب لبشريات الله من نور القرآن يملأ النفس بالسكينة والطمأنينة، مشيرًا إلى أن من يستبشر بالخير يبشره الله بنعم وفضل عظيم، موضحًا أن هذه البشريات تمنح الإنسان القوة والصبر لمواجهة الصعاب والابتلاءات، مؤكدًا أن الصبر والثبات هما طريق النصر والثبات على الحق.

وأشار إلى أن القرآن يربط بين القوة الداخلية والاعتماد على الله، فصاحب القلب المطمئن والمتوكل على الله لا يخاف من التهديدات أو الأمور المقلقة في الدنيا، مستشهدًا بالآية: فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، مؤكدًا أن هذا الركون إلى الله والاعتماد عليه في كل الأحوال يمنح الإنسان راحة وسكينة ويحول الخوف والقلق إلى طمأنينة وثقة.

وشدد الدكتور حسن عبد الحميد على أن كل من يلجأ إلى الله في حياته اليومية ويستعين به في الصلوات وفي رفع الدعاء والملابس، يجد أن نعم الله وفضله يحفظانه من أي سوء، مؤكّدًا أن الاعتماد الكامل على الله هو طريق الكفاية والطمأنينة لكل مسلم ومسلمة.