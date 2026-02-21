أرسنال يسعى للتعاقد مع نجم ميلان.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي أرسنال الإنجليزي في التعاقد مع البرتغالي رافاييل لياو، لاعب إي سي ميلان الإيطالي.

ووفقًا لستيفن كاي، الصحفي بشبكة “فوتبول ترانسفير” فإن أرسنال فتح محادثات من أجل رافاييل لياو.

وأضاف أن نادي آرسنال أجرى محادثات أولية مع نادي ميلان بشأن إمكانية التعاقد مع رافاييل لياو في صيف 2026.

واختتم أن ميكيل أرتيتا يضغط للتعاقد مع الجناح البالغ من العمر 26 عامًا، الذي كان على رادار آرسنال منذ سنوات.

ويتصدر فريق آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف الذي لديه مباراة مؤجلة.