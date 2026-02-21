قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رامز جلال: منه لله محمد سامي هو اللي كسر كبرياء غادة عبد الرازق
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نجم أرسنال يؤكد قدرة الجانرز على تحقيق الفوز في المباريات والتتويج بالبريميرليج

أرسنال
أرسنال
مجدي سلامة

أكد ديكلان رايس، لاعب وسط فريق أرسنال، قدرة فريقه على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة والتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رايس في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “لدينا تشكيلة قوية من اللاعبين، ولاعبين على مستوى عالي ما يجعلنا قادرين على الفوز و حسم المباريات”.

وتابع: “هذا  يُظهر أننا قادرون على تجاوز كل ما يُقال عن عقليتنا”.

واختتم: “نحن نسير في طريقنا الخاص، ونثق ببعضنا البعض تماما”.

ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي مع تبقي مباراة للأخير.

رايس أرسنال الدوري الإنجليزي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد