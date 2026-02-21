نجم أرسنال يؤكد قدرة الجانرز على تحقيق الفوز في المباريات والتتويج بالبريميرليج

أكد ديكلان رايس، لاعب وسط فريق أرسنال، قدرة فريقه على تحقيق الفوز في المباريات المقبلة والتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رايس في تصريحات نقلتها شبكة “سكاي سبورتس”: “لدينا تشكيلة قوية من اللاعبين، ولاعبين على مستوى عالي ما يجعلنا قادرين على الفوز و حسم المباريات”.

وتابع: “هذا يُظهر أننا قادرون على تجاوز كل ما يُقال عن عقليتنا”.

واختتم: “نحن نسير في طريقنا الخاص، ونثق ببعضنا البعض تماما”.

ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي مع تبقي مباراة للأخير.