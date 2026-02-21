برنامج ذكريات| الدكتور يسري جبر: القيم الأسرية أزهرت شخصيتي منذ الصغر

أوضح الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "ذكريات"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، تفاصيل رحلته الشخصية منذ الطفولة، مبينًا كيف شكلت أُسرته وجَدَّهُ وجَدَّتِهِ شخصيته وقيمه.

وبدأ يروي ذكرياته، بالحديث عن ولادته في محرم سنة 1374 هـ، الموافق سبتمبر 1954، وأشار إلى أن ارتباط اسمه بالدكتور يسري جوهر- الذي تابع ولادته فصار اسمه مرتبطًا به منذ الصغر- أعطاه شعورًا بالقيمة والأهمية داخل أسرته.

يسري جبر

وأشار الدكتور جبر إلى أن نشأته بين والديه وأجداده ومن حوله في بيته وحَيِّه؛ كانت خطوة تدريجية لفهم الحياة، وقال إن الله - سبحانه وتعالى- يوسع دائرة المعارف تدريجيًا للإنسان، بداية من الأسرة، ثم الجيران، والمدرسة، موضحًا أن هذه التربية شكلت أساس شخصيته وأكدت ارتباطه بالقيم الأسرية.

وتطرق الدكتور يسري جبر، إلى تأثير جدته من ناحية الأم (السيدة حياة)، التي كانت مشهورة بحكمتها في حل مشكلات البيوت والمجتمع المحلي، وكذلك تأثير جَده من ناحية الأب (السيد جبر)، الذي كان عالمًا أزهريًا وعمدة البلد؛ مما أتاح له الاطلاع على العلم والدين منذ الصغر، ومنحه إحساسًا بالمسؤولية والاهتمام بالآخرين.

كما روى الدكتور جبر، مواقف عديدة من طفولته، مثل تعلمه احترام الكبار والتقدير للمجتمع، وحتى المواقف اليومية التي علَّمته الصبر والعطاء، ومن بينها “موقفه مع فتاة صغيرة كانت تبكي” و"كيف ساعد أحد المحتاجين" بفضل الله وتقديره، مبينًا أن هذه الأحداث علّمته قيم ،العطف، والكرم، والمسؤولية" منذ الصغر.

وتحدث أيضًا عن دور والديه في رعايته، خاصة والده، الذي كان حريصًا على توفير الدواء لجدته ومتابعتها، بالرغم من بُعد المسافة بينهما، موضحًا أن هذه التربية علمته أهمية بر الوالدين والارتباط القوي بالأسرة، وهو ما انعكس لاحقًا في شخصيته وعلاقاته بالآخرين.

وأكد الدكتور يسري جبر، أن الحب والارتباط بالأسرة هو أساس التربية والمسؤولية التي تتسع لاحقًا لتشمل الوطن والمجتمع، وأن رحلة الحياة تبدأ من البيت والأسرة؛ لتتوسع بـ"التدريب والخبرة" لتشمل المجتمع ككل.