قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يوجه بتأسيس وحدة دائمة لمتابعة الأنفاق وتحسين السيولة المرورية
فوز إنبي على طلائع الجيش 3-1.. والجونة على بيراميدز 2-0 في كأس عاصمة مصر
تدشين خطوط جديدة لرحلات لمصر للطيران إلى إيطاليا
توتر دبلوماسي.. جدل حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
سيناريوهات معقدة تنتظر منتخب مصر في حال التأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026
الإيجار القديم.. متى يصبح الإخلاء واجبا بقوة القانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الإيكواس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
اغتنموها الآن بهذه الأدعية.. أول ليلة في شهر رجب مستجابة الدعاء
رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير الأوقاف ضمن فعاليات زيارته للمحافظة
إحالة قـــــ اتل شقيـــــقه بالبدرشين داخل مقر عمله للجنايات
سيرجي لافروف: العلاقة الروسية الأفريقية قوية وسننتصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عالم أزهري: صلح الحديبية نموذج للحكمة النبوية في إدارة الأزمات

صلح الحديبية
صلح الحديبية
شيماء جمال

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن الحديبية منطقة تقع على مشارف مكة وبها بئر ماء، وفيها تم الصلح التاريخي بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش.

وبيّن خلال تصريح له، اليوم السبت، أن هذا الصلح وقع في العام السادس من الهجرة، بعدما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه يدخل المسجد الحرام ملبّيًا، فخرج بالصحابة محرمين يريدون العمرة في شهر ذي القعدة، إلا أن قريش منعتهم عند مشارف مكة، لتبدأ بعدها مفاوضات طويلة انتهت بعقد الصلح.

وأشار إلى أن صلح الحديبية تضمن بنودًا ظاهرها التنازل، وباطنها الحكمة والسياسة النبوية الرشيدة، ومنها وقف القتال بين المسلمين وقريش عشر سنوات، وأن من أتى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين يُرد إليهم، ومن أتى قريشًا من المسلمين لا يُرد، وأن يدخل النبي وأصحابه مكة في العام التالي لأداء العمرة، وهي عمرة القضاء التي كانت في العام السابع من الهجرة في ذي القعدة، موضحًا أن بين صلح الحديبية وعمرة القضاء فتح خيبر، وهو ما أشار إليه قوله تعالى في سورة الفتح: ﴿وعجّل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم﴾.

وبيّن يسري جبر أن الإمام البخاري رحمه الله أورد قصة صلح الحديبية كاملة في صحيحه، وهي حديث طويل يتجاوز الصفحتين أو الثلاث، ثم اختصره في موضع آخر، لأن مذهب الإمام البخاري جواز اختصار الحديث مع الحفاظ على سنده ومعناه. وذكر البخاري بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء، منها رد من يأتيه من المشركين، وعدم رد من يأتيهم من المسلمين، وأن يدخل مكة في العام التالي ويقيم بها ثلاثة أيام فقط، وألا يدخلها إلا بسلاح المسافر، وذكر حادثة رد أبي جندل رضي الله عنه وهو يرسف في قيوده.

وأوضح أن اشتراط الإقامة ثلاثة أيام كان حتى لا تُعد إقامة كاملة، لأن حد الإقامة عند العرب أربعة أيام، وما دون ذلك يبقى المسافر على حكم السفر، وله القصر والجمع، مؤكدًا أن هذه التفاصيل الفقهية تُظهر دقة الاتفاق وبُعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم.

كما أشار إلى أن هذا الحديث يدل على أن النبي لم يكن يقتصر على أداء الفرائض فقط، بل كان حريصًا على النوافل وأعمال البر، سواء قيل إن العمرة مستحبة أو واجبة مرة في العمر، وهو الراجح عند الشافعية.

وأضاف أن شوق النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة كان شوقًا طبيعيًا مشروعًا، فهو مولود بمكة، وكان يرى الكعبة يوميًا، ثم هاجر وابتعد عنها سنوات، فاشتد شوقه وشوق المهاجرين جميعًا لرؤيتها، وتعزز هذا الشوق برؤيا النبي الصادقة، التي هي وحي، كما قال الله تعالى: ﴿لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق﴾. وبيّن أن النبي خرج معتمدًا على ما جرت عليه عادة العرب من عدم منع أحد جاء ملبّيًا للعمرة، ولم يتوقع أن يبلغ العداء من قريش هذا الحد من القسوة، لكنهم منعوه بدافع العصبية والجاهلية.

وأكد الدكتور يسري جبر أن من دروس صلح الحديبية تعلّم الحرص على العبادات، والمسارعة إلى أعمال البر متى تيسرت، وعدم تأجيل الخير، لأن الإنسان لا يعلم ما يعرض له من ظروف، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾، وقوله سبحانه: ﴿سابقوا إلى مغفرة﴾، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بادروا بالأعمال»، موضحًا أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعوة عملية إلى المبادرة بالطاعة، والحرص على الخير، والعمل بالحكمة والصبر وحسن التدبير.

يسري جبر صلح الحديبية الأزمات الأزهر قريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

معاهد بني سويف الأزهرية تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

صفايات الأمطار

إنشاء بالوعات جديدة لصرف مياه الأمطار بحي شرق كفر الشيخ.. صور

وفاة طفلة

كانت خارجة من السنترال ووقع عليها الونش .. تفاصيل واقعة مصرع طالبة بطوخ

بالصور

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد