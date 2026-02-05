قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روبيو يدعو إيران إلى تقديم تنازلات قبل المفاوضات مع واشنطن
مدحت شلبي: الزمالك عامل زي الطبيخ اللي ناقص ملح
قبل بداية رمضان.. هل ننوي الصيام مرة واحدة طوال الـ 30 يوما؟
الأرصاد تُحذر: شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة تضرب مناطق متفرقة
أستاذ علوم سياسية: مصر تعتمد نهجا متوازنا في علاقاتها الخارجية يجمع بين الثبات والمرونة
دونجا: البطولة في الزمالك بـ10 بطولات للأهلي بسبب الظروف صعبة
نائب الرئيس الأمريكي: الخيار العسكري ضد إيران قادم إذا فشلت المفاوضات
الأهلي يلغي لجنة التخطيط وتعيين مدير للتعاقدات وهيكلة الاسكاوتنج.. تفاصيل
زيلينسكي يعلن مقت.ل 55 ألف جندي منذ اندلاع الحرب مع روسيا
لم يفعل ذلك بالزمالك.. ناقد رياضي يعلق على أزمة إمام عاشور في الأهلي
يديعوت أحرونوت: تقارب القاهرة وأنقرة يثير المخاوف الإسرائيلية
هل تصفد الشياطين والجن في شهر رمضان؟.. الإفتاء توضح 4 أمور لا يعرفها كثيرون
رياضة

لم يفعل ذلك بالزمالك.. ناقد رياضي يعلق على أزمة إمام عاشور في الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

رأى الناقد الرياضي عصام سالم أن إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، لم يكن ليرتكب مثل التصرفات الخاطئة التي قام بها في الأهلي أثناء تواجده في الزمالك.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»،  «إمام عاشور أخطأ ولكن»، مضيفًا أن «تصرف إمام عاشور يُلام عليه بشدة وهو أخطأ التصرف في هذا الموقف».

وأشار سالم أن إدارة الأهلي تتحمل جزءًا كبيرًا من أزمة إمام عاشور، وذلك بسبب تخطي سقف الرواتب بعد التعاقد مع أحمد سيد زيزو.

واعتبر عصام سالم أن أحمد سيد زيزو يحصل على أموال لم يستحقها ولم يعمل بها حتى الآن، وأن اللاعب لم يقدم أي شيء مع الأهلي حتى الآن ولا مع منتخب مصر.

وتحدث سالم عن أن «إمام عاشور عمره ما أخطأ الأخطاء دي اللي بيعملها مع الأهلي وهو في نادي الزمالك»، مجددًا التأكيد على أن عاشور لم يرتكب مثل هذه الأخطاء مع الزمالك.

وفي سياق آخر، طالب عصام سالم إدارة الزمالك بالتوقف عن نزيف بيع اللاعبين في الوقت الحالي، خاصةً بعدما أصبح الزمالك عنده أمل في المنافسة على لقب الدوري المصري بعد النتائج.

