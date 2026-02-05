لم يفعل ذلك بالزمالك.. ناقد رياضي يعلق على أزمة إمام عاشور في الأهلي

رأى الناقد الرياضي عصام سالم أن إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، لم يكن ليرتكب مثل التصرفات الخاطئة التي قام بها في الأهلي أثناء تواجده في الزمالك.

وقال عصام سالم، خلال لقاء مع الإعلامي محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «إمام عاشور أخطأ ولكن»، مضيفًا أن «تصرف إمام عاشور يُلام عليه بشدة وهو أخطأ التصرف في هذا الموقف».

وأشار سالم أن إدارة الأهلي تتحمل جزءًا كبيرًا من أزمة إمام عاشور، وذلك بسبب تخطي سقف الرواتب بعد التعاقد مع أحمد سيد زيزو.

واعتبر عصام سالم أن أحمد سيد زيزو يحصل على أموال لم يستحقها ولم يعمل بها حتى الآن، وأن اللاعب لم يقدم أي شيء مع الأهلي حتى الآن ولا مع منتخب مصر.

وتحدث سالم عن أن «إمام عاشور عمره ما أخطأ الأخطاء دي اللي بيعملها مع الأهلي وهو في نادي الزمالك»، مجددًا التأكيد على أن عاشور لم يرتكب مثل هذه الأخطاء مع الزمالك.

وفي سياق آخر، طالب عصام سالم إدارة الزمالك بالتوقف عن نزيف بيع اللاعبين في الوقت الحالي، خاصةً بعدما أصبح الزمالك عنده أمل في المنافسة على لقب الدوري المصري بعد النتائج.