الأهلي يلغي لجنة التخطيط وتعيين مدير للتعاقدات وهيكلة الاسكاوتنج.. تفاصيل

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن قرارات استقرت عليها إدارة النادي الأهلي أبرزها إلغاء لجنة التخطيط بالنادي وتعيين مدير جديد للتعاقدات.

وقال محمد أضا، في انفراد خاص ببرنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «تحدثنا أن في مشكلة في التعاقدات في النادي الأهلي، وإدارة النادي قررت إجراء تعديلات مهمة جدًا في سيستم كرة القدم وإلغاء لجنة التخطيط بالنادي

وأضاف محمد أضا أن إدارة الأهلي استقرت على إلغاء لجنة التخطيط، بعدما كانت هناك نية مسبقة لإعادة تطوير دورها وإضافة عناصر شابة جديدة لدعم عملها، إلا أن المستجدات الحالية ومتطلبات المرحلة المقبلة دفعت إلى اتخاذ قرار نهائي بإلغاء اللجنة والاكتفاء بآليات أخرى أكثر فاعلية في إدارة ملف الكرة.

وأشار أضا إلى أنه تم الاتفاق على إعادة هيكلة لجنة الاسكاوتنج، لتقوم بدورها الحقيقي المنوط بها وفق أسس علمية واضحة ومنهجية احترافية، بدلًا من الشكل الحالي الذي لم يحقق الأهداف المرجوة خلال الفترة الماضية.

ولفت أضا إلى أنه تم الاتفاق على تعيين مدير تعاقدات جديد خلال الفترة المقبلة، على أن يتولى بشكل رسمي ومباشر إدارة هذا الملف الحيوي، بعدما شغله أسامة هلال بشكل مؤقت في المرحلة السابقة.

وأضاف أضا أن هناك عددًا من الأسماء المرشحة لتولي المنصب، من بينهم عصام سراج، مدير التعاقدات السابق، إلى جانب أسماء أخرى يتم دراستها حاليًا.

وأوضح محمد أضا أن هذه القرارات في إطار سعي الإدارة لإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل داخل قطاع الكرة، بما ينعكس على مستوى الفريق ونتائجه خلال المواسم المقبلة.