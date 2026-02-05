قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روبيو يدعو إيران إلى تقديم تنازلات قبل المفاوضات مع واشنطن
مدحت شلبي: الزمالك عامل زي الطبيخ اللي ناقص ملح
قبل بداية رمضان.. هل ننوي الصيام مرة واحدة طوال الـ 30 يوما؟
الأرصاد تُحذر: شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة تضرب مناطق متفرقة
أستاذ علوم سياسية: مصر تعتمد نهجا متوازنا في علاقاتها الخارجية يجمع بين الثبات والمرونة
دونجا: البطولة في الزمالك بـ10 بطولات للأهلي بسبب الظروف صعبة
نائب الرئيس الأمريكي: الخيار العسكري ضد إيران قادم إذا فشلت المفاوضات
الأهلي يلغي لجنة التخطيط وتعيين مدير للتعاقدات وهيكلة الاسكاوتنج.. تفاصيل
زيلينسكي يعلن مقت.ل 55 ألف جندي منذ اندلاع الحرب مع روسيا
لم يفعل ذلك بالزمالك.. ناقد رياضي يعلق على أزمة إمام عاشور في الأهلي
يديعوت أحرونوت: تقارب القاهرة وأنقرة يثير المخاوف الإسرائيلية
هل تصفد الشياطين والجن في شهر رمضان؟.. الإفتاء توضح 4 أمور لا يعرفها كثيرون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يلغي لجنة التخطيط وتعيين مدير للتعاقدات وهيكلة الاسكاوتنج.. تفاصيل

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن قرارات استقرت عليها إدارة النادي الأهلي أبرزها إلغاء لجنة التخطيط بالنادي وتعيين مدير جديد للتعاقدات.

وقال محمد أضا، في انفراد خاص ببرنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «تحدثنا أن في مشكلة في التعاقدات في النادي الأهلي، وإدارة النادي قررت إجراء تعديلات مهمة جدًا في سيستم كرة القدم وإلغاء لجنة التخطيط بالنادي

وأضاف محمد أضا أن إدارة الأهلي استقرت على إلغاء لجنة التخطيط، بعدما كانت هناك نية مسبقة لإعادة تطوير دورها وإضافة عناصر شابة جديدة لدعم عملها، إلا أن المستجدات الحالية ومتطلبات المرحلة المقبلة دفعت إلى اتخاذ قرار نهائي بإلغاء اللجنة والاكتفاء بآليات أخرى أكثر فاعلية في إدارة ملف الكرة.

وأشار أضا إلى أنه تم الاتفاق على إعادة هيكلة لجنة الاسكاوتنج، لتقوم بدورها الحقيقي المنوط بها وفق أسس علمية واضحة ومنهجية احترافية، بدلًا من الشكل الحالي الذي لم يحقق الأهداف المرجوة خلال الفترة الماضية.

ولفت أضا إلى أنه تم الاتفاق على تعيين مدير تعاقدات جديد خلال الفترة المقبلة، على أن يتولى بشكل رسمي ومباشر إدارة هذا الملف الحيوي، بعدما شغله أسامة هلال بشكل مؤقت في المرحلة السابقة.

وأضاف أضا أن هناك عددًا من الأسماء المرشحة لتولي المنصب، من بينهم عصام سراج، مدير التعاقدات السابق، إلى جانب أسماء أخرى يتم دراستها حاليًا.

وأوضح محمد أضا أن هذه القرارات في إطار سعي الإدارة لإحداث نقلة نوعية في منظومة العمل داخل قطاع الكرة، بما ينعكس على مستوى الفريق ونتائجه خلال المواسم المقبلة.

الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة صفقات الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

كامويش

رد فعل غير متوقع من كامويش بعد تعرضه لانتقادات عقب مباراة الأهلي والبنك

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

طريقة عمل البفتيك

طريقة عمل البفتيك بمذاق شهي

النوبة القلبية

احترس.. أعراض غير متوقعة تكشف النوبة القلبية

الغدة الدرقية

اكتشفها بسرعة.. أعراض أشهر مشكلات الغدة الدرقية

بالصور

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة من رحلة بمدينة كومو الإيطالية

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة من رحلة بمدينة كومو الإيطالية
سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة من رحلة بمدينة كومو الإيطالية
سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة من رحلة بمدينة كومو الإيطالية

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد