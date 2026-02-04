الأهلي يضم 6 لاعبين ويتخلى عن 11 لاعبا في ميركاتو الشتاء

اقتربت إدارة الاهلي من غلق ملف ميركاتو فترة الإنتقالات الشتوية الحالية بعد ضم 6 صفقات نارية .

وضم الأهلي 6 لاعبين جدد وهم ثنائي في قلب الدفاع عمرو الجزار من البنك الأهلي وهادي رياض من بتروجيت، بجانب المغربي يوسف بلعمري من الرجاء البيضاوي وأحمد عيد من المصري البورسعيدي ويليسين كامويش من ترومسو النرويجي ومروان عثمان من سيراميكا كليوباترا.

فيما خرج من الأهلي في انتقالات الشتاء الحالية التي تنتهي يوم الأحد المقبل على نحو رسمي كل من أحمد رضا إلى البنك الأهلي ومصطفى العش إلى المصري البورسعيدي ومحمد عبدالله وعمر كمال عبدالواحد وأحمد عابدين إلى فريق سيراميكا كليوباترا ومحمد مجدي أفشة إلى الاتحاد السكندري والسلوفيني نيتش جارديشار إلى أوبست المجري وأخيرا أحمد عبدالقادر جناح الفريق إلى الكرامة العراقي، ورُفِع اسم المغربي أشرف داري من قائمة الفريق لقيد يوسف بلعمري في مركز الظهير الأيسر، كما تم الموافقة علي إنتقال يوسف سيد عبدالحفيظ الي المقاولون العرب.

ويستعد فريق الأهلي للسفر إلى الجزائر بعد ظهر غد على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة شبيبة القبائل المقرر لها السبت في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.