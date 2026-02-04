شركات السياحة: لا مبالغ إضافية لتصعيد الحجاج من قوائم الانتظار

أخطرت غرفة شركات السياحة، أعضائها بالإجراءات التنفيذية لموسم حج 1447هـ، وذلك في إطار التعليمات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار والخاصة بمنصة نسك مسار.

شركات السياحة

وشددت غرفة شركات السياحة، في اخطارها على ضرورة التزام الشركات المنفذة للحج، بجميع القواعد المنظمة لاستخدام المنصة الإلكترونية، والتعليمات الخاصة بتفويج الحجاج، وفقًا لما نصت عليه الضوابط العامة المنظمة للحج.

وأوضحت أن اعتذارات الحجاج لا تُعد نافذة أو مقبولة إلا بعد التأكد من إمكانية تنفيذها عبر المسار الإلكتروني، على أن يكون آخر موعد لقبول الاعتذارات هو 4 فبراير 2026، وبعد هذا التاريخ يتم توزيع التأشيرات المعتذر عنها على جميع الشركات السياحية.

نبهة بضرورة تصعيد الحجاج بدلًا من المشرفين وفقًا لترتيب قوائم الانتظار الناتجة عن القرعة، مع الالتزام بعدم تحصيل أي مبالغ إضافية من الحجاج نظير هذا التصعيد، مع التنبيه إلى توقيع الجزاءات القانونية حال مخالفة ذلك، مع الالتزام بالحد الأدنى المقرر للمشرفين.