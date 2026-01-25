قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير: رحيل سيف جعفر عن الزمالك بالمجان "غير مُرضٍ" .. وهذه تفاصيل العرض القطري
هيثم حسن: لم أحسم قراري بشأن تمثيل منتخب مصر
التراجع ضرورة ملحة..حزب الجيل: إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف يثير سخط المصريين بالخارج
الولايات المتحدة تجهز هجومًا على إيران.. وإسرائيل تحدد الأهداف
الأقل آخر 10 سنوات.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة عن الأسعار خلال رمضان
غرفة شركات السياحة: مشاركة مصر في معرض "الفيتور" فتحت آفاقًا جديدة للسوق الإسباني | مفاجآت
أمين عام حزب الله: نطالب بتحرك عاجل للإفراج عن الأسرى اللبنانيين
البابا تواضروس: الصحة نعمة من الله يجب استثمارها في عمل الخير
العناية الإلهية أنقذت المارة.. انهيار جزئي بحائط عقار قديم في سوهاج
خريجة أوغندية خلال حفل تخرجها: تمنينا أن نولد ناطقات بالعربية لكن الله عوضنا بالأزهر
حريق ودخان كثيف في مستشفى الأطفال بالسيدة زينب| وشاهد عيان: رجال الحماية المدنية بذلوا مجهودا كبيرا للسيطرة على النيران
الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
غرفة شركات السياحة: مشاركة مصر في معرض "الفيتور" فتحت آفاقًا جديدة للسوق الإسباني | مفاجآت

محمد الاسكندرانى

أكد كريم المنباوي، رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، أن كل المؤشرات تؤكد نجاح المشاركة المصرية في معرض «الفيتور» السياحي بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن نتائج هذه المشاركة سيظهر أثرها على السياحة المصرية بدءًا من الموسم الصيفي المقبل.

تقرير عن الاستفادة من معرض الفيتور

وأضاف كريم المنباوي أنه سيقوم، بالتعاون مع زملائه بالغرفة، بإعداد تقرير شامل عن المعرض وكيفية الاستفادة منه بصورة أكبر خلال العام المقبل، وتعميمه على جميع أعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم دورة تدريبية للشركات حول كيفية المشاركة في المعارض السياحية والاستفادة المثلى منها، سعيًا من الغرفة لتعظيم العائد من مشاركة الشركات في مختلف المعارض، وليس «الفيتور» فقط.

وأوضح أن الغرفة، ونظرًا لأهمية معرض «الفيتور»، شاركت بوفد رسمي ضم كلًا من تامر الشاعر، رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات بالغرفة، وإيناس الهلالي، مدير قسم السياحة الخارجية.

وحول أهم الأفكار والمقترحات التي من شأنها زيادة معدلات النمو من السوق الإسباني إلى المدن السياحية المصرية، قال رئيس لجنة السياحة الخارجية بالغرفة:

ضرورة زيادة طاقة الطيران إلى مصر من أكثر من نقطة سفر داخل إسبانيا، وليس الاقتصار على المدن الرئيسية مثل مدريد وبرشلونة.

استمرار تقديم حوافز للسوق الإسباني خلال موسم الصيف، الذي يُعد موسم الذروة لهذا السوق، مثل منح التأشيرات مجانًا، وخفض قيمة تذاكر دخول المزارات الأثرية، على أن يتم الإعلان والتسويق لهذه الامتيازات قبل تطبيقها بمدة كافية.

زيادة عدد المرشدين السياحيين الناطقين بالإسبانية والبرتغالية، لخدمة الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين من هذا السوق.

وحول أهم الأنماط السياحية التي تجذب السائحين الإسبان، قال كريم المنباوي إن غالبية السوق الإسباني، مثل السوق البرتغالي، يتجه إلى السياحة الثقافية في جنوب مصر، إلا أنه مؤخرًا بدأت بعض الشركات تطلب تنفيذ برامج سياحية إلى مدينة الإسكندرية، لزيارة الآثار الرومانية واليونانية، إلى جانب مكتبة الإسكندرية. وأشار إلى أنه في حال تشغيل خطوط طيران مباشرة إلى البحر الأحمر، يمكن تنشيط سياحة الشواطئ، موضحًا أن السياحة الثقافية تظل الأساس للسوق الإسباني، مع إمكانية إضافة الإسكندرية على الطيران المنتظم، فيما سيؤدي توفير طيران مباشر إلى زيادة التدفقات السياحية إلى البحر الأحمر.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة أن طاقة الطيران الحالية تُعد كافية للأعداد الراهنة، إلا أنه يجب البدء من الآن في زيادة عدد الرحلات خلال الموسم الصيفي المقبل، وكذلك الموسم الشتوي، في ظل وجود ارتفاع في الطلب مقارنة بالموسم السابق.

