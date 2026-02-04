قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الوفد التركي يتفقد مصنع كيلوباترا في العين السخنة.. وأبو العينين يستعرض فرص الاستثمار المصري

الوفد التركي يتفقد مصنع كيلوباترا في العين السخنة
الوفد التركي يتفقد مصنع كيلوباترا في العين السخنة
إسراء صبري

أكد الإعلامي أحمد موسى أن النائب محمد أبو العينين عقد لقاءات مهمة مع الوفد التركي، حيث تناول خلالها التوسع الذي شهدته مصر، مشيرًا إلى الموقع الاستراتيجي للبلاد والفرص المتاحة للمستثمرين.
 

وقال الإعلامي أحمد موسى إن بعض المستثمرين حضروا لمعاينة السوق المصري، مشيرًا إلى حضور طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، وإلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات ومواقع صدى البلد، حيث تناول النائب محمد أبو العينين خلال اللقاء التطوير الذي شهدته مصر خلال الـ12 سنة الماضية.

وأضاف أن النائب محمد أبو العينين تحدث عن مجموعة كيلوباترا والتعاون القائم مع الجانب الصيني، مستعرضًا استثمارات كيلوباترا في القطاع السياحي.

وتابع: «جرت مناقشات بين الوفد والنائب حول سبل التعاون، وأكد أبو العينين أن السوق المصري يعد من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة».

واختتم: «قام الوفد التركي بجولة تفقدية في العين السخنة لمصنع كيلوباترا، واستمعوا إلى شرح مفصل عن ما يجري في المصانع، التي تتمتع بريادة عالمية على الأراضي المصرية».
 

النائب محمد أبو العينين محمد أبو العينين أحمد موسى مجموعة كيلوباترا

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

