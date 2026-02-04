قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم
لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟
تكنولوجيا وسيارات

لعشاق الألعاب.. 5 إعدادات مهمة لتحسين صور شاشتك في ثوان

شيماء عبد المنعم

تعد شاشة العرض الواجهة الأساسية لتجربة استخدام الحواسيب، سواء للعمل أو الترفيه، ورغم أن كثيرين ينفقون مبالغ كبيرة على أجهزة حاسوب متقدمة، فإن جودة الصورة الضعيفة قد تفقد هذه الأجهزة إحساسها بالفخامة، في حين يمكن لشاشة مضبوطة الإعدادات أن تمنح جهازا متوسط المواصفات تجربة بصرية مميزة.

5 إعدادات مهمة لتحسين صور شاشة الحاسوب

لكن ما لا يدركه عدد كبير من المستخدمين هو أن معظم الشاشات لا تعمل بأفضل أداء ممكن فور إخراجها من العلبة، إذ تحتاج إلى بعض التعديلات البسيطة لتحقيق أقصى جودة صورة، لذا فإن تغييرا في بعض الإعدادات كفيل بتحسين الوضوح، والسلاسة، ودقة الألوان، سواء كنت من هواة الألعاب أو من متابعي المحتوى المرئي.

1. الدقة الأصلية:

تشغيل الشاشة على دقتها الأصلية يعد الخطوة الأهم للحصول على صورة حادة، فحتى إن كانت الشاشة تدعم دقة 4K أو 1440p، قد يكون نظام التشغيل مضبوطا على دقة أقل، ما يؤدي إلى ضبابية الصورة أو تشوه أحجام العناصر، ورغم أن أنظمة ويندوز وmacOS تضبط الدقة تلقائيا في الغالب، إلا أن مراجعة هذا الإعداد تبقى ضرورية عند ملاحظة أي خلل بصري.

2. معدل التحديث:

تدعم معظم الشاشات الحديثة معدلات تحديث تتجاوز 60 هرتز، وهي عامل حاسم في سلاسة الحركة، خاصة في الألعاب، غير أن أنظمة التشغيل لا تفعل دائما أعلى معدل تحديث تلقائيا، ما يحرم المستخدم من الاستفادة الكاملة من قدرات شاشته، ويشدد الخبراء على أهمية التأكد من اختيار أعلى معدل مدعوم، مع الانتباه إلى نوع منفذ التوصيل المستخدم، إذ قد تؤثر بعض المنافذ أو الكابلات في الأداء النهائي.

3. مزامنة الإطارات:

تقنيات معدل التحديث المتغير VRR مثل Nvidia G-Sync وAMD FreeSync باتت عنصرا مهما لتقليل تمزق الصورة أثناء اللعب، وتعمل هذه التقنيات على تنسيق معدل التحديث بين الشاشة وبطاقة الرسوميات، ما يمنح تجربة أكثر سلاسة، ورغم أن فائدتها الأكبر تظهر في الألعاب، إلا أن تفعيلها متى توفرت يعد خيارا ذكيا لمحبي الأداء المستقر.

4. جودة HDR:

تقنية المدى الديناميكي العالي HDR تحسن التباين بين المناطق الساطعة والداكنة، وتمنح المحتوى المدعوم مظهرا أكثر واقعية، إلا أن تفعيلها بشكل دائم قد يؤدي إلى نتائج عكسية عند عرض محتوى عادي SDR، مثل صفحات الويب. لذلك ينصح باستخدام HDR فقط عند مشاهدة أو تشغيل محتوى مخصص له، مع التأكد من دعم الشاشة والكابلات لهذه التقنية.

5. فلاتر الضوء الأزرق:

لطالما ارتبط الضوء الأزرق بتعطيل النوم، غير أن دراسات حديثة شككت في هذا الاعتقاد، مشيرة إلى أن نوع النشاط على الشاشة قد يكون أكثر تأثيرا من لون الإضاءة نفسه، ورغم ذلك، فإن فلاتر الضوء الأزرق، المنتشرة في أنظمة التشغيل والشاشات، تؤثر سلبا في دقة الألوان وتمنح الصورة صبغة صفراء غير مرغوبة، ويؤكد الخبراء أن القرار النهائي يعود إلى المستخدم نفسه، تبعا لمدى حساسيته وتأثر نومه.

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

الرئيس السيسي ونظيره التركي

الرئيس السيسي وقرينته يودعان الرئيس التركي وقرينته في ختام زيارته لمصر.. فيديو

جولة قرينة الرئيس داخل المتحف المصري الكبير

قرينة رئيس الجمهورية : سعدت بمرافقة حرم الرئيس التركي داخل أروقة المتحف المصري الكبير

زيارة الرئيس التركي

أحزاب: زيارة الرئيس التركي للقاهرة نقطة تحول استراتيجية في مسار العلاقات.. والتقارب مع أنقرة عنصر توازن ضروري

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

علاج الام اللثة
علاج الام اللثة
علاج الام اللثة

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

