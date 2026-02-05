نائب الرئيس الأمريكي: الخيار العسكري ضد إيران قادم إذا فشلت المفاوضات

تطرق نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى التوترات بين بلاده وإيران، مصرحا للصحفية ميغان كيلي في مقابلة أن المحادثات مع طهران "صعبة" نظرا لطبيعة النظام السياسي الإيراني الذي يرأسه المرشد الأعلى علي خامنئي.

وقال: "من الغريب إجراء مفاوضات دبلوماسية مع إيران، إذ لا يمكنك التحدث إلى الشخص المسؤول عنها. هذا يجعل الوضع عبثيا".

وأضاف أن الرئيس دونالد ترامب "سيحقق ما في وسعه بالوسائل غير العسكرية، وإذا رأى أن الخيار العسكري هو الخيار الوحيد، فسيلجأ إليه في النهاية".

من جانب آخر، قرر مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية تقديم موعد اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني من يوم الأحد المقبل إلى غدٍ، على أن يُعقد من الساعة الرابعة مساءً وحتى السادسة مساءً.

ويأتي هذا القرار في ظل التوترات المتصاعدة قبيل المحادثات المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة، المقررة يوم الجمعة المقبل في العاصمة العمانية مسقط.



وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن الخلافات بين واشنطن وطهران واسعة جدًا، ما يجعل فرص التوصل إلى اتفاق ضئيلة، ويجعل إسرائيل ترى أن الخيار العسكري قد يصبح أمرًا لا مفر منه.