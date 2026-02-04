أسامة كمال: إيران ثمّنت المساعي المصرية لخفض التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراعات بالمنطقة

أكد الإعلامي أسامة كمال أن مصر تؤكد التزامها بدعم أي مسار دبلوماسي يساهم في تهدئة التوترات بالشرق الأوسط، انطلاقًا من ثوابت سياستها الخارجية القائمة على دعم الاستقرار والحلول السلمية.

وقال اسامة كمال، خلال تقديمه برنامج “مساء دي أم سي”، أن الجانب الإيراني ثمّن المساعي المصرية لخفض التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراعات، في ظل تعقيد الأوضاع وتشابك الملفات السياسية والأمنية بالمنطقة

وتابع مقدم برنامج “مساء دي أم سي”، أن هذا الموقف عبّر عنه وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، حيث شدد على استعداد القاهرة للقيام بدور فاعل في دعم الجهود الدبلوماسية.