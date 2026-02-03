قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب «ألباسيتي»
غياب أحمد عيد عن مُواجهة الأهلي والإسماعيلي .. لهذا السبب
أريده أن يُنهي الحرب.. «ترامب»: بوتين أوفى بوعده بوقف الهجمات مؤقتًا ضد أوكرانيا
«مش مشكلة لاعبين» .. حسن المستكاوي ينتقد أداء الأهلي أمام البنك | ماذا قال؟
تعرّف على نتائج الجولة السادسة بدوري السوبر لكرة السلة سيدات
تخطيط دولي بأيدي محلية .. مصطفى بكري يُعلّق على اغتيـ.ـال سيف الإسلام القذافي
«ناسا» تُؤجّل أول رحلة مأهولة للقمر بسبب انخفاض درجات الحرارة
مُحلل رياضي: محمد صلاح «كنز» آرني سلوت في خططته مع ليفربول
لو نازل .. حالة الطقس في مصر اليوم
آرسنال يتأهل لنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي على حساب تشيلسي
ترامب : نتفاوض مع إيران الآن
لأول مرة في مصر | جلد طبيعي لعلاج حالات الحروق .. تفاصيل مهمة
توك شو

أسامة كمال : جبر الخواطر عبادة قريبة من الله ورسالة إنسانية لا تنتهي

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال
هاجر ابراهيم

قال الإعلامي أسامة كمال إن ليلة النصف من شعبان تمثل محطة إيمانية مهمة في الوعي الإسلامي، لما تحمله من دلالات روحية عميقة، وعلى رأسها ما تضمنته من تكريم إلهي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح كمال؛ في برنامجه مساء dmc المذاع عبر شاشة dmc، مساء الثلاثاء، أن دلالة هذه الليلة لا تتوقف عند حدث تاريخي، بل تمتد إلى معنى أوسع يتمثل في جبر الخواطر، معتبرًا إياه من أعظم القيم الإنسانية وأقربها إلى الله، لافتًا إلى حديث النبي: "أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس"، وما يحمله من تأكيد على أن نفع الناس وجبر خواطرهم عبادة حقيقية.

وتابع كمال أن فكرة جبر الخواطر لا تنفصل عن الحكمة الشعبية المتوارثة في المثل المصري: "ربك رب عطا يدي البرد على أد الغطا"، موضحًا أن هذا المثل، رغم كونه اجتهادًا بشريًا لا نصًا دينيًا، يعكس فهمًا عميقًا لمعنى الرحمة الإلهية، حيث تأتي الابتلاءات بقدر طاقة الإنسان على الاحتمال.

وأضاف أن هذا المعنى يظل محل نقاش وتساؤل، خاصة أمام مشاهد الظلم الإنساني الصارخ، متسائلين عن العدالة في عالم يشهد قتل الأطفال وتجويع الأبرياء، مؤكدًا أن تفسيره الشخصي يتمثل في أن هناك من نُزعت الرحمة من قلوبهم فاحتكروا الخير ومنعوه عن مستحقيه بدافع القسوة والطمع، وليس الحاجة.

ووجّه كمال رسالة تحذير للظالمين، مؤكدًا أن ما يتم احتكاره ظلمًا قد يتحول يومًا ما إلى عبء وعقاب، بينما وجّه رسالة دعم للمظلومين دعاهم فيها إلى الصبر والتقرب إلى الله، مشددًا على أن الجبر الإلهي يأتي مع الصبر، وأن الله يسمع الدعاء بكل صوره دون تكلف أو تصنع.

وشدد أن جبر الخواطر ليس قيمة عابرة أو مناسبة موسمية، بل منهج حياة، ورسالة إنسانية قادرة على إحياء القلوب وترميم ما كسرته القسوة والظلم.

أسامة كمال شعبان الوعي الإسلامي

