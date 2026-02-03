الشيخ الحسين محمد سليمان : شهر شعبان بوابة الدخول إلى رمضان في الغفران

قال الشيخ الحسين محمد سليمان، إنّ شهر شعبان من الشهور المكرمة عند الله تعالى، وقد خصه الله بمكانة عظيمة وجعله بوابةً للدخول إلى شهر رمضان، وموسمًا من مواسم العطاء والغفران، موضحًا أن تشعب الخير الإلهي فيه هو سبب تسميته بشعبان.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ النبي ﷺ بيّن عظيم شأن هذا الشهر في الحديث الشريف، حين قال إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى الله، وكان ﷺ يحرص على الإكثار من الصيام فيه، رغبةً في أن يُرفع عمله وهو صائم.

وتابع، أنّ أن الغفلة عن شهر شعبان ناتجة عن تعظيم الناس لشهر رجب كأحد الأشهر الحرم، وشهر رمضان لكونه شهر الصيام والقرآن، مؤكدًا أن هذا لا ينقص من فضل شعبان الذي جعله الله زمنًا لرفع الأعمال وموسمًا للطاعات.