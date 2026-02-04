قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أريده أن يُنهي الحرب.. «ترامب»: بوتين أوفى بوعده بوقف الهجمات مؤقتًا ضد أوكرانيا

ناصر السيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أوفى بوعده بعدم مهاجمة المدن الأوكرانية لمدة أسبوع، حتى بعد أن شنت موسكو أكبر هجوم صاروخي وهجوم بطائرات مسيرة هذا العام على كييف.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي ردًا على سؤال حول الهجوم الروسي الأخير: "كان ذلك من الأحد إلى الأحد، ثم اندلع الهجوم وضربهم بقوة الليلة الماضية".

وكان “ترامب” قد نسب لنفسه سابقًا الفضل في إقناع الرئيس الروسي بوقف هذه الهجمات مؤقتًا لمدة أسبوع وسط موجة البرد التي تجتاح أوكرانيا.

وانتهى هذا التوقف بالهجوم الروسي الليلي، الذي تسبّب في انقطاع التدفئة عن عشرات الآلاف من الأوكرانيين الذين يعانون من انخفاض حاد في درجات الحرارة الشتوية.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إن بوتين لم ينقض التزامه بشن هجمات جديدة على العاصمة الأوكرانية موضحًا "لقد وفى بوعده. كان الأمر بالغ الأهمية. كما تعلمون، أسبوع واحد فترة طويلة، ونحن نقبل بأي شيء، لأن الجو بارد جدًا هناك. لكن الأمر بدأ يوم الأحد، واستمروا من الأحد إلى الأحد".

وأضاف ترامب أنه كان يتمنى أن يمدد بوتين فترة الهدنة.

وقال: "كنت أتمنى ذلك. أريده أن ينهي الحرب".

