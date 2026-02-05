قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل
الولايات المتحدة تضيف تهما إرهابية إلى جرائم قاتل موظفي السفارة الإسرائيلية
عرض ضخم وخطة حسم.. تقارير تكشف تطورات جديدة حول مستقبل صلاح مع ليفربول
دعاء الفجر 17 شعبان.. ردّد أفضل الدعوات تجلب لك الخيرات
«البحث العلمي» تعلن عن برنامج RESPECT – الدورة الثالثة لعام 2026.. تفاصيل التقديم
عالميا ومحليا.. أسعار الحديد اليوم الخميس 5-2-2026
أستراليا: شاب يهدد بقتل الرئيس الإسرائيلي خلال زيارته للبلاد
ليس مجرد 3 نقاط.. مكاسب الزمالك من الفوز على كهرباء الإسماعيلية
روبيو يدعو إيران إلى تقديم تنازلات قبل المفاوضات مع واشنطن
مدحت شلبي: الزمالك عامل زي الطبيخ اللي ناقص ملح
قبل بداية رمضان.. هل ننوي الصيام مرة واحدة طوال الـ 30 يوما؟
اقتصاد

عالميا ومحليا.. أسعار الحديد اليوم الخميس 5-2-2026

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

تباينت أسعار الحديد في الأسواق العالمية اليوم الخميس، بينما استقرت محليا مطلع فبراير الحالي.

وخلال السطور التالية، نرصد أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 5 فبراير 2026.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسواق الحديد والصلب العالمية حالة من الاستقرار النسبي خلال الأسبوع الرابع من يناير، مع ثبات معظم الأسعار مقارنة بالأسبوع السابق، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

واستقرت أسعار الخردة عند 376 دولارا للطن دون تغير أسبوعي.

وتراجعت أسعار خام الحديد لتسجل نحو 106 دولارات للطن مقارنة 108 دولارات للطن أسعار الأسبوع الماضي بانخفاض دولاران.

أما أسعار البليت بلغت 435 - 445 دولارًا للطن FOB روسيا.

استقرت أسعار حديد التسليح عند 495 - 510 دولارات للطن، دون تغيير.

أسعار الحديد في السوق المحلي

أعلنت مصانع حديد التسليح العاملة بالسوق المحلية أسعار البيع لشهر فبراير، حيث سجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 34.5 ألف جنيه و37.5 ألف جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

خريطة أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس 5 فبراير 2026: 

سجل سعر حديد عز نحو 37,200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد السويس للصلب نحو 36,500 جنيه للطن.

استقر سعر  حديد المراكبي عند  36,300 جنيه للطن.

وصل سعر حديد الجيوشي للصلب لنحو 35,500 جنيه للطن من نوع DWR، مقابل 34,500 جنيه للطن من نوع CR.

بلغ سعر حديد المصريين نحو 36,500 جنيه للطن DWR، و35,500 جنيه للطن CR.

وسجل سعر حديد العشري نحو  35,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد مصنع المدينة نحو 35,500 جنيه للطن.

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 35 ألف جنيه للطن.

اختلاف الأسعار 
لا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.

إنتاج صناعة الصلب

شهد إنتاج صناعة الصلب في الدول العربية نموا ملحوظا خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي الإنتاج خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر نحو 43.7 مليون طن، محققاً زيادة 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وتصدرت السعودية الدول العربية المنتجة للحديد بنحو 10.8 مليون طن، تليها مصر بفارق ضئيل 10.65 مليون طن.

أسعار الحديد الأسواق العالمية أسعار خام الحديد أسعار البليت

طريقة تحضير يخني لحم بالجزر والبطاطس

رسومات وألوان متداخلة.. هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب

دينا فؤاد تثير الجدل بلوك جديد.. والجمهور يسأل: مين دي؟

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة من رحلة بمدينة كومو الإيطالية

