رضا عبدالعال: محمد صبحي لا يصلح للزمالك.. ومشاركته مكسب للمنافسين

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره كهرباء الإسماعيلية بخماسية مقابل هدفين في الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزاً كبيراً على كهرباء الإسماعيلية بخماسية مقابل هدفين على ستاد هيئة قناة السويس ، سجلها عدي الدباغ وأحمد شريف بواقع هدفين لكل منهما ، بالإضافة إلى هدف لناصر منسي.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN :

جمهور الزمالك هو اللاعب رقم 1 في الفريق ويستحق الفرحة بكل تأكيد ، نظراً لدعمه المستمر للأبيض في أحلك الظروف وأصعب الأوقات ، والأزمات العديدة التي يمر بها الأبيض.

وأضاف: محمد صبحي حارس مرمى الزمالك ، ثغرة كبيرة في تشكيل الأبيض ولا يستحق المشاركة أساسياً ، وكان بمثابة اللاعب رقم 12 في فريق كهرباء الإسماعيلية ، ويتحمل مسؤولية الهدفين اللذين سجلهما أصحاب الأرض.

وتابع: أطالب مجلس إدارة نادي الزمالك بضرورة إنهاء أزمة محمد عواد وإعادته لتشكيل الفريق ، وإغلاق ملف رحيله وتجديد تعاقده، وعدم الاعتماد على محمد صبحي الذي يعد نقطة ضعف واحدة للأبيض.