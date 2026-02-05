هل تواصل الزمالك مع البنك الأهلي لقطع إعارة الزناري؟

كشف الإعلامي جمال الغندور، نقلًا عن مصدر مسؤول بنادي البنك الأهلي، أن نادي الزمالك لم يتواصل مع النادي من أجل قطع إعارة اللاعب مصطفى الزناري في الميركاتو الشتوي الجاري.

البنك الاهلي

وأكد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن لم يحدث أي تواصل من قبل نادي الزمالك سواء بشكل رسمي أو شفهي لقطع إعارة مصطفى الزناري في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان قد أبدى معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز الكبير على كهرباء الإسماعيلية، الذي تحقق بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة.

وقال جمال خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "خضنا لقاء اليوم والفريق يغيب عنه 14 لاعبًا، ولا يوجد فريق في الكون يلعب في نفس هذه الظروف ويكون مطالبًا بتحقيق الفوز وتقديم أداء جيد".

وأشار المدير الفني إلى أن الفريق لا يقف أمام أي لاعب، مضيفًا: "أهم شيء بالنسبة لنا هو مصلحة نادي الزمالك، وأشكر اللاعبين على المجهود الكبير المبذول خلال الفترة الماضية، وعلى الأداء والنتائج".