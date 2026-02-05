عفت نصار: جمهور الزمالك سر الانتصارات.. ومحمد إبراهيم أفضل من عمر جابر وهاني

أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء تمثل الداعم الحقيقي للنادي، مشددًا على أنها العامل الأهم في تحفيز اللاعبين وصناعة الانتصارات، واصفًا إياها بأنها «السند الذي يحرك الحجر».

وقال نصار، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، إن الزمالك سبق له التتويج بلقب الدوري عام 2018 دون إبرام صفقات جديدة، معتمدًا على لاعبي قطاع الناشئين، وهو ما يعكس قوة القاعدة الأساسية داخل النادي.

وأضاف أن الزمالك حاليًا كسب مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب، موضحًا أن القيمة التسويقية لما تم ضمه أو تصعيده تعادل ما يقرب من 4 ملايين دولار، مؤكدًا أن محمد إبراهيم لاعب مميز للغاية، وإذا واصل مستواه الحالي فقد يكون ضمن صفوف منتخب مصر في كأس العالم.

وأشاد نصار بإمكانات محمد إبراهيم الفنية، مؤكدًا تفوقه في قطع الكرات وفهمه الجيد لواجبات مركزه، إضافة إلى سرعته، معتبرًا أنه أفضل حاليًا من محمد هاني في هذا الجانب، كما شدد على أنه يتفوق في الوقت الراهن على عمر جابر، ويستحق المشاركة أساسيًا.

كما أثنى نجم الزمالك السابق على إدارة النادي، معتبرًا أن اختيار معتمد جمال كان موفقًا، بعدما أعاد الأمل لجماهير الزمالك في المنافسة على لقب الدوري المصري وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتطرق نصار إلى المنافسين، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي وبيراميدز يعانون من غياب التجانس في الفترة الحالية، متوقعًا تغير النتائج خلال المرحلة المقبلة، ومطالبًا الزمالك باستغلال هذا التراجع لصالحه.

وفي ختام تصريحاته، أكد أن طموح جماهير الزمالك لا حدود له، مشددًا على أن الفريق يحتاج إلى تصحيح بعض الأخطاء الدفاعية، لافتًا إلى أن محمد صبحي ارتكب بعض الهفوات مؤخرًا، وأن الدوران في مركز حراسة المرمى لا يخدم الفريق بالشكل المطلوب.

واختتم عفت نصار تصريحاته بالتأكيد على أن جمهور الزمالك يستحق لقب «أفضل لاعب في المباراة»، بينما يرى أن محمد إبراهيم هو أفضل لاعب داخل الملعب، مشيرًا إلى أن أحمد حمدي قادر على تعويض رحيل ناصر ماهر، بل والتفوق عليه خلال الفترة المقبلة.