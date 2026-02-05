أمير هشام :فوز مهم للزمالك اللي بقى منافس حقيقي على الدوري

علق الإعلامي أمير هشام علي فوز الزمالك بخماسية علي الكهرباء الاسماعيله في بطولة الدوري.

الزمالك

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"فوز مهم اوي للزمالك اللي بقى منافس حقيقي على بطولة الدوري بعد تعثر سيراميكا وبيراميدز والأهلي، الزمالك بإسمه وقيمته وتاريخه وجمهوره بيستمر في تحدي كل الصعاب والأزمات وممكن رغم إمكانيات بيراميدز والأهلي الغير محدودة يحقق الدوري، وبصراحة ده لو حصل هتبقى معجزة.

تاني تحية كبيرة للكابتن معتمد جمال ".

وكان قد انفرد الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم فريق الزمالك، بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز دوري نايل برصيد 7 أهداف، عقب الجولة السابعة عشر التي أقيمت اليوم الأربعاء، 4 فبراير 2026.

وشهدت الجولة 3 مباريات مهمة، جمعت بين: الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، سموحة وبيراميدز، زد والمصري البورسعيدي.

الزمالك سهز شباك كهرباء الإسماعيلية بخماسية

حقق الزمالك فوزًا كبيرًا على كهرباء الإسماعيلية، بخماسية مقابل هدفين، على استاد هيئة قناة السويس، ليرتقي الأبيض إلى وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة.