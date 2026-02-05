قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روبيو يدعو إيران إلى تقديم تنازلات قبل المفاوضات مع واشنطن
مدحت شلبي: الزمالك عامل زي الطبيخ اللي ناقص ملح
قبل بداية رمضان.. هل ننوي الصيام مرة واحدة طوال الـ 30 يوما؟
الأرصاد تُحذر: شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة تضرب مناطق متفرقة
أستاذ علوم سياسية: مصر تعتمد نهجا متوازنا في علاقاتها الخارجية يجمع بين الثبات والمرونة
دونجا: البطولة في الزمالك بـ10 بطولات للأهلي بسبب الظروف صعبة
نائب الرئيس الأمريكي: الخيار العسكري ضد إيران قادم إذا فشلت المفاوضات
الأهلي يلغي لجنة التخطيط وتعيين مدير للتعاقدات وهيكلة الاسكاوتنج.. تفاصيل
زيلينسكي يعلن مقت.ل 55 ألف جندي منذ اندلاع الحرب مع روسيا
لم يفعل ذلك بالزمالك.. ناقد رياضي يعلق على أزمة إمام عاشور في الأهلي
يديعوت أحرونوت: تقارب القاهرة وأنقرة يثير المخاوف الإسرائيلية
هل تصفد الشياطين والجن في شهر رمضان؟.. الإفتاء توضح 4 أمور لا يعرفها كثيرون
أمير هشام :فوز مهم للزمالك اللي بقى منافس حقيقي على الدوري

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

علق الإعلامي أمير هشام علي فوز الزمالك بخماسية علي الكهرباء الاسماعيله  في بطولة الدوري.

الزمالك

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"فوز مهم اوي للزمالك اللي بقى منافس حقيقي على بطولة الدوري بعد تعثر سيراميكا وبيراميدز والأهلي، الزمالك بإسمه وقيمته وتاريخه وجمهوره بيستمر في تحدي كل الصعاب والأزمات وممكن رغم إمكانيات بيراميدز والأهلي الغير محدودة يحقق الدوري، وبصراحة ده لو حصل هتبقى معجزة. 

تاني تحية كبيرة للكابتن معتمد جمال ".

وكان قد انفرد الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم فريق الزمالك، بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز دوري نايل برصيد 7 أهداف، عقب الجولة السابعة عشر التي أقيمت اليوم الأربعاء، 4 فبراير 2026.

وشهدت الجولة 3 مباريات مهمة، جمعت بين: الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، سموحة وبيراميدز، زد والمصري البورسعيدي.

الزمالك سهز شباك كهرباء الإسماعيلية بخماسية

حقق الزمالك فوزًا كبيرًا على كهرباء الإسماعيلية، بخماسية مقابل هدفين، على استاد هيئة قناة السويس، ليرتقي الأبيض إلى وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة.

الزمالك الاهلي أمير هشام كهرباء الاسماعيليه

