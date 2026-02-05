الجماعية سر التفوق.. مرموش يعلق على فوز السيتي أمام نيوكاسل

أبدى النجم المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، سعادته الكبيرة بعد نجاح فريقه في حجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو)، مؤكدًا أن الروح الجماعية والتركيز كانا سر التفوق في المواجهة الحاسمة.

مانشستر سيتي يهزم نيوكاسل ويؤكد التفوق بنتيجة كبيرة

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز قوي على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1 في إياب نصف النهائي، ليؤكد تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-1.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا لعمر مرموش، الذي سجل هدفين وكان من أبرز نجوم اللقاء.

مواجهة مرتقبة أمام أرسنال في ويمبلي

وبهذا الانتصار، ضرب مانشستر سيتي موعدًا مع أرسنال في نهائي البطولة، المقرر إقامته يوم الأحد 22 مارس/آذار على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

مرموش: عقلية الفريق والتركيز منذ البداية صنعوا الفارق



وقال مرموش في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” عقب المباراة:

“أظهرنا عقلية رائعة، كنا متماسكين كفريق واحد، ومنذ الدقيقة الأولى كنا في قمة تركيزنا على المهمة المطلوبة، ونحن سعداء للغاية بالوصول إلى النهائي”.

تفاصيل هدفي مرموش أمام نيوكاسل

وتحدث النجم المصري عن هدفيه، موضحًا أن التمركز الجيد داخل منطقة الجزاء كان عاملًا مهمًا، حيث قال:

“الهدف الأول جاء بعد لمسة لم تكن مثالية، لكنه دخل المرمى. دائمًا أحاول التحرك بالشكل الصحيح والوجود في المكان المناسب”.

طموح التتويج بأول لقب مع السيتي

واختتم مرموش تصريحاته بالتأكيد على طموح الفريق في حصد البطولة، قائلًا:

“مانشستر سيتي أحد أكبر الأندية في العالم. نحن هنا للفوز بالألقاب، ونعمل كل يوم للوصول إلى النهائيات وتحقيق البطولات”



