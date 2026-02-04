مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام نيوكاسل بكأس كاراباو

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه أمام نيوكاسل يونايتد، في إطار إياب نصف نهائي كأس كاراباو.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي تواجد الدولي المصري عمر مرموش.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريان أيت نوري – ناتان آكي – عبد القادر خوسانوف – ماتياس نونيز.

خط الوسط: نيكولاس جونزاليس – تيجاني ريندرز – أورايلي.

خط الهجوم: فيل فودين – أنطوان سيمينيو – عمر مرموش.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين دون رد على نظيره نيوكاسل يونايتد.