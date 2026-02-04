انخفاض في متوسط سعر الدولار اليوم

تراجع متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء، 46.93 جنيه مقابل 47.14 جنيه مستهل تعاملات الأسبوع بانخفاض 21 قرشا.

ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات عند 47.06 جنيه للشراء و47.16 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبو ظبي الإسلامي، التنمية الصناعية، نكست) نحو 46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (إتش إس بي سيHSBC، الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الإسكندرية، فيصل الإسلامي) لنحو 46.89 جنيه للشراء و 46.99 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (الأهلي الكويتي، المصرف العربي، قناة السويس، الشركة المصرفية العربية، العربي الإفريقي، العقاري المصري العربي)لنحو 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك ( المصرف المتحد ، التعمير والإسكان) لنحو 46.87 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك ( التجاري الدولي CIB، قطر الوطني، ميد بنك، أبو ظبي الأول، بيت التمويل الكويتي) لنحو 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (كريدى أجريكول، البركة، أبو ظبي التجاري، الكويت الوطني) نحو 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 46.79 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 46.86 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

46.98 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء

46.89 جنيه للبيع