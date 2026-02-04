وزير الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان المهرجان الدولي الثالث عشر للثقافة والفنون.. شاهد

فى أجواء ساحرة تحمل عبق التراث الأصيل والأنغام الفلكلورية للفنون الشعبية الدولية والمحلية ، وفى تفاعل جماهيرى من أهالى عروس المشاتى والأفواج السياحية ، إفتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مهرجان أسوان الدولى الثالث عشر للثقافة والفنون بمسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل.

وذلك وسط مشاركة 14 فرقة للفنون الشعبية الأجنبية والمصرية ، وحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وعبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) والممثل الإقليمى لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ، علاوة على القيادات التنفيذية والمجتمعية .

وفى كلمته رحب الدكتور إسماعيل كمال بوزير الثقافة وضيوف أسوان من الدول الأجنبية الصديقة ، بالإضافة إلى الفرق المصرية ، ومشاركتهم فى فعاليات المهرجان على أرض زهرة الجنوب ووسط معابدها ومتاحفها ومعالمها السياحية وموقعها ومراكزها الثقافية بإعتبارها عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

مهرجان أسوان الدولى

وأكد المحافظ بأن ذلك توج بحصول أسوان خلال الفترة الأخيرة على العديد من الجوائز الدولية سياحياً وثقافياً وفنياً ، وكان أخرها إعلان حصول أسوان على جائزة مدينة العام السياحية والتى تنظمها منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الإقتصادى لعام 2026 ، ليتكامل ذلك مع هذا المهرجان ، والذى يضيف منذ دورته الأولى ثقلاً ثقافياً وفنياً .

وليكون بمثابة إضافة هامة للخريطة السياحية والثقافية والفنية ، وفرصة سانحة لإلقاء الضوء على المزايا العديدة ، لهذه المحافظة الواعدة ، والتى تعتبر نموذجاً فريداً لعبقرية الإنسان والمكان ، ولتستمر فى كونها الباب الملكى على أفريقيا ، وجسر التواصل معها ، فأسوان تمتلك العديد من المقومات الإقتصادية والسياحية والعلمية ، علاوة على مخزون هائل من الإبداع الإنسانى والموروث الثقافى والذى يعكس روح الأصالة وعراقة التاريخ .

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه الأجواء المليئة بالبهجة ، والإستمتاع بالتراث الثقافى والإنسانى ، وأيضاً المشاعر الوطنية الممتزجة بالفخر والإعتزاز ، تؤكد على أن الثقافة والفن هى أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب .

وكان قد سبق الفعاليات الإحتفالية قيام وزير الثقافة ومحافظ أسوان بتفقد معرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية والفنون التشكيلية .

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تمتد فعاليات المهرجان حتى 9 فبراير الجارى ، وتضم 8 فرق أجنبية تمثل دول اليونان ، السودان ، فلسطين ، لاتفيا ، الهند ، تونس ، كازاخستان ، مونتنيجرو ، و 6 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وتضم فرق أسوان ، العريش ، بورسعيد ، كفر الشيخ ، الأنفوشى ، وبنى سويف فى لوحة فنية متكاملة .