إيران والسعودية: التنسيق الإقليمي مهم لوقف تصاعد التوترات بالمنطقة
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وزير الثقافة ومحافظ أسوان يفتتحان المهرجان الدولي الثالث عشر للثقافة والفنون.. شاهد

مهرجان أسوان الدولى
مهرجان أسوان الدولى
محمد عبد الفتاح

فى أجواء ساحرة تحمل عبق التراث الأصيل والأنغام الفلكلورية للفنون الشعبية الدولية والمحلية ، وفى تفاعل جماهيرى من أهالى عروس المشاتى والأفواج السياحية ، إفتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مهرجان أسوان الدولى الثالث عشر للثقافة والفنون بمسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل.

وذلك وسط مشاركة 14 فرقة للفنون الشعبية الأجنبية والمصرية ، وحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، وعبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) والممثل الإقليمى لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ، علاوة على القيادات التنفيذية والمجتمعية .

وفى كلمته رحب الدكتور إسماعيل كمال بوزير الثقافة وضيوف أسوان من الدول الأجنبية الصديقة ، بالإضافة إلى الفرق المصرية ، ومشاركتهم فى فعاليات المهرجان على أرض زهرة الجنوب ووسط معابدها ومتاحفها ومعالمها السياحية وموقعها ومراكزها الثقافية بإعتبارها عاصمة للشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

مهرجان أسوان الدولى

وأكد المحافظ بأن ذلك توج بحصول أسوان خلال الفترة الأخيرة على العديد من الجوائز الدولية سياحياً وثقافياً وفنياً ، وكان أخرها إعلان حصول أسوان على جائزة مدينة العام السياحية والتى تنظمها منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الإقتصادى لعام 2026 ، ليتكامل ذلك مع هذا المهرجان ، والذى يضيف منذ دورته الأولى ثقلاً ثقافياً وفنياً  .

وليكون بمثابة إضافة هامة للخريطة السياحية والثقافية والفنية ، وفرصة سانحة لإلقاء الضوء على المزايا العديدة ، لهذه المحافظة الواعدة ، والتى تعتبر نموذجاً فريداً لعبقرية الإنسان والمكان ، ولتستمر فى كونها الباب الملكى على أفريقيا ، وجسر التواصل معها ، فأسوان تمتلك العديد من المقومات الإقتصادية والسياحية والعلمية ، علاوة على مخزون هائل من الإبداع الإنسانى والموروث الثقافى والذى يعكس روح الأصالة وعراقة التاريخ .

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذه الأجواء المليئة بالبهجة ، والإستمتاع  بالتراث الثقافى والإنسانى ، وأيضاً المشاعر الوطنية الممتزجة بالفخر والإعتزاز ، تؤكد على أن الثقافة والفن هى أحد أهم جسور التواصل والتقارب بين الشعوب .

وكان قد سبق الفعاليات الإحتفالية قيام وزير الثقافة ومحافظ أسوان بتفقد معرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية والفنون التشكيلية .

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تمتد فعاليات المهرجان حتى 9 فبراير الجارى ، وتضم 8 فرق أجنبية تمثل دول اليونان ، السودان ، فلسطين ، لاتفيا ، الهند ، تونس ، كازاخستان ، مونتنيجرو ، و 6 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وتضم فرق أسوان ، العريش ، بورسعيد ، كفر الشيخ ، الأنفوشى ، وبنى سويف فى لوحة فنية متكاملة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

بالصور

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

