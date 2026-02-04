وزير الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان مشروع الإحلال والتجديد الشامل لقصر الثقافة.. شاهد

من أجل دفع وتيرة العمل والإسراع بإنهاء أكبر مشروع ثقافى لزهرة الجنوب للإحلال والتجديد الشامل لقصر ثقافة أسوان بكورنيش النيل القديم.

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأعمال الجارية بالمشروع ، برفقة اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، فضلاً عن قيادات الوزارة والمحافظة.

وقد شدد وزير الثقافة ومحافظ أسوان على أهمية نهو الأعمال ليتم الافتتاح للقصر بشكل مرحلى خلال عام بحيث يبدأ من شهر أكتوبر القادم ، وخاصة أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 80 % ، وبتكلفة تقديرية بلغت 250 مليون جنيه.

موجهين بإنهاء كافة الأعمال المتبقية بما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة وطابعها الثقافى والحضارى ، إلى جانب وضع تصور متكامل لإستغلال كل جزء من الموقع بالشكل الأمثل ، وبما يتناسب مع موقع القصر المتميز على كورنيش نهر النيل ليصبح مركزاً ثقافياً متكاملاً يخدم أهالى أسوان وزوارها.

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن قصر الثقافة يعتبر من أبرز المنصات لإكتشاف المواهب ، ونشر الفنون ، وتعزيز الوعى الثقافى ، ونهو المشروع سيمثل إضافة نوعية للحياة الثقافية والسياحية بالمحافظة ، ويدعم مكانتها كإحدى أهم العواصم الثقافية فى جنوب مصر ، تكاملاً مع الأنشطة والفعاليات التى يتم تنفيذها بمكتبة مصر العامة.

مقدماً شكره لوزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو لمتابعة الأعمال الجارية بالمشروع لنهو فى أسرع وقت ، وتجدر الإشارة بأنه يقام قصر ثقافة أسوان على مساحة 3500 م2 ، منها 2600 م2 للمبانى ، ويعتبر أحد أبرز الصروح الثقافية بالمحافظة ، وأنه لم يشهد أى أعمال تطوير منذ إنشائه عام 1963 ، ويستهدف المشروع إعادة إحياء القصر ليواكب المتغيرات الحديثة ، ويؤدى دوره الثقافى والفنى والمجتمعى على النحو الأمثل.

كما يتضمن مشروع الإحلال والتجديد إعادة تأهيل كاملة للمسرح الرئيسى الذى يسع 500 مقعد سواء بصالة العرض الرئيسية أو البلكونة ، إلى جانب تزويده بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة ، علاوة على إقامة جناح فندقى يضم 18 غرفة ، ومقهى ثقافى ، ومبنى للأنشطة يشمل قاعات متعددة الأغراض.

ومرسم ونادى تكنولوجى ، وإستديو ومكتبة عامة ، وأخرى للطفل ، وغرفة للملابس ، وأخرى للكنترول ، ومخازن ديكور بما يضمن تقديم عروض فنية وثقافية تليق بمكانة أسوان وتاريخها الحضارى ، كما يشمل المشروع دعم القصر بمنظومة متكاملة للحماية المدنية وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمان.