أحمد ميهوب أفضل لاعب في مباراة سموحة وبيراميدز بالدوري
طقس غير مستقر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة
المدنيون يدفعون ثمن انتهاكات جسيمة ترتكبها ميليشيا الدعم في الفاشر وكادقلي
احتفالات عيد ميلاد مرسيدس.. بي إم دبليو تشارك بدعابة ساخرة
بنزيما: لدي الكثير من الطموح.. وسأقدم كل ما أملك في الملعب مع الهلال
خالد أبو بكر: الرئيس أردوغان يعكس تقديرا للعلاقات التاريخية مع مصر
أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي
الرئيس التركي يهدي الرئيس السيسي سيارة كهربائية بمناسبة زيارته لمصر
التفاصيل الكاملة لاستقبال الرئيس السيسي نظيره التركي.. حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
الرئيس الصيني يدعو ترامب لتوخي الحذر في بيع الأسلحة لـ تايوان
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

وزير الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان مشروع الإحلال والتجديد الشامل لقصر الثقافة.. شاهد

جولة الوزير والمحافظ
جولة الوزير والمحافظ
محمد عبد الفتاح

من أجل دفع وتيرة العمل والإسراع بإنهاء أكبر مشروع ثقافى لزهرة الجنوب للإحلال والتجديد الشامل لقصر ثقافة أسوان بكورنيش النيل القديم. 

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأعمال الجارية بالمشروع ، برفقة اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، فضلاً عن قيادات الوزارة والمحافظة. 

وقد شدد وزير الثقافة ومحافظ أسوان على أهمية نهو الأعمال ليتم الافتتاح للقصر بشكل مرحلى خلال عام بحيث يبدأ من شهر أكتوبر القادم ، وخاصة أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 80 % ، وبتكلفة تقديرية بلغت 250 مليون جنيه. 

موجهين بإنهاء كافة الأعمال المتبقية بما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة وطابعها الثقافى والحضارى ، إلى جانب وضع تصور متكامل لإستغلال كل جزء من الموقع بالشكل الأمثل ، وبما يتناسب مع موقع القصر المتميز على كورنيش نهر النيل ليصبح مركزاً ثقافياً متكاملاً يخدم أهالى أسوان وزوارها. 

الثقافة 

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن قصر الثقافة يعتبر من أبرز المنصات لإكتشاف المواهب ، ونشر الفنون ، وتعزيز الوعى الثقافى ، ونهو المشروع سيمثل إضافة نوعية للحياة الثقافية والسياحية بالمحافظة ، ويدعم مكانتها كإحدى أهم العواصم الثقافية فى جنوب مصر ، تكاملاً مع الأنشطة والفعاليات التى يتم تنفيذها بمكتبة مصر العامة. 

مقدماً شكره لوزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو لمتابعة الأعمال الجارية بالمشروع لنهو فى أسرع وقت ، وتجدر الإشارة بأنه يقام قصر ثقافة أسوان على مساحة 3500 م2 ، منها 2600 م2 للمبانى ، ويعتبر أحد أبرز الصروح الثقافية بالمحافظة ، وأنه لم يشهد أى أعمال تطوير منذ إنشائه عام 1963 ، ويستهدف المشروع إعادة إحياء القصر ليواكب المتغيرات الحديثة ، ويؤدى دوره الثقافى والفنى والمجتمعى على النحو الأمثل. 

كما يتضمن مشروع الإحلال والتجديد إعادة تأهيل كاملة للمسرح الرئيسى الذى يسع 500 مقعد سواء بصالة العرض الرئيسية أو البلكونة ، إلى جانب تزويده بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة ، علاوة على إقامة جناح فندقى يضم 18 غرفة ، ومقهى ثقافى ، ومبنى للأنشطة يشمل قاعات متعددة الأغراض. 

ومرسم ونادى تكنولوجى ، وإستديو ومكتبة عامة ، وأخرى للطفل ، وغرفة للملابس ، وأخرى للكنترول ، ومخازن ديكور بما يضمن تقديم عروض فنية وثقافية تليق بمكانة أسوان وتاريخها الحضارى ، كما يشمل المشروع دعم القصر بمنظومة متكاملة للحماية المدنية وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمان.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

إيلون ماسك: هل أصبح أغنى رجل في التاريخ أم مجرد رقم قياسي جديد؟

قفزة تاريخية لـ إيلون ماسك كأغنى رجل في العالم.. هل وصل إلى القمة المطلقة؟

مصر تحظر لعبة روبلوكس للأطفال وسط مخاوف تتعلق بالسلامة النفسية

روبلكس ترد لأول مرة بعد حظرها في مصر.. التفاصيل الكاملة

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. إطلاق تحديث One UI 8.5 لهذه الأجهزة.. وأسعار هواتف آيفون 17 بعد التخفيض في السوق المصري

احذر الياميش..أضرار صحية بسبب تناوله فى رمضان

الياميش..أضرار صحية احذرها فى رمضان

ماذا يحدث عندما تأكل بذور الكتان باستمرار

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

