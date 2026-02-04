عروض ديفيلية للمراكب الشراعية واللنشات فى ثانى فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون للدورة الـ13.. شاهد

وسط تفاعل وإستمتاع السائحين والمواطنين بالعروض الفنية وسحر وجمال الطبيعة والشمس المشرقة التى تتمتع بها عروس المشاتى .

انطلقت اليوم ثانى فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثالث عشر للثقافة والفنون وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان والذى يستمر حتى 9 فبراير الجارى من خلال عروض الديفيلية لـ 14 فرقة فنون شعبية مشاركة بالمراكب الشراعية واللنشات على صفحة نهر النيل الخالد .

المراكب الشراعية

وقد كلف الدكتور إسماعيل كمال بقيام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام بالمشاركة فى الفعاليات التى شهدت تقديم الفرق لعروضها الفنية بواقع 8 فرق أجنبية تمثل دول اليونان ، السودان ، فلسطين ، لاتفيا ، الهند ، تونس ، كازاخستان ، مونتنيجرو .

و 6 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وتضم فرق أسوان ، العريش ، بورسعيد ، كفر الشيخ ، الأنفوشى ، وبنى سويف وذلك بحضور يوسف محمود مدير فرع ثقافة أسوان ، وبإشراف شعبان حسين مدير الفرق الفنية بالفرع .