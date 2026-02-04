تعزيز التعاون.. محافظ أسوان يستقبل سفير كندا ووفد منظمة الفاو

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسوان يستقبل سفير كندا ووفد منظمة الفاو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، سفير دولة كندا الصديقة بالقاهرة أولريك شانون ، يرافقه وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو" بقيادة الدكتورة جاكى بينات.

وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور على حزين ممثل وزارة الزراعة والمنسق الوطنى لمشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً ، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى .

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين محافظة أسوان والسفارة الكندية فى عدد من مجالات التنمية المستدامة ، حيث إستعرض الدكتور إسماعيل كمال الفرص الإستثمارية الواعدة التى تمتلكها المحافظة ، وسبل زيادة حركة السياحة الكندية الوافدة ، ورحلات الشارتر المباشرة ، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك فى ظل ما تشهده أسوان من مشروعات تنموية كبرى ضمن مشروعات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأوضح المحافظ المزايا النسبية والمميزات التنافسية للثروات الزراعية والتعدينية والمحجرية ، وكذا مشروعات الطاقة الشمسية النظيفة التى تمتلكها أسوان بإعتبارها عاصمة للإقتصاد الإفريقى ورائدة فى مجال توليد الطاقة وسطوع الشمس بما يحقق الإستغلال الأمثل للموارد المتنوعة ، فضلاً عن تنوع المنتج السياحى والبانوراما الجمالية التى تتمتع بها عروس المشاتى بما يعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية .

السفير الكندى

وأكد المحافظ على أهمية الإستثمار الأفضل للمنتجات الزراعية التى تشتهر بها زهرة الجنوب ، وعلى رأسها المانجو والتمور وقصب السكر والدوم والنباتات الطبية والعطرية ، خاصة في ظل التعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان والسفارة الكندية ومنظمة الفاو الدولية من خلال تفعيل مشروع " تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجى الزراعى " الجارى تنفيذه داخل 12 قرية ، وهو الذى يتطلب معه زيادة الحقول الإرشادية النوعية للمزارعين ، وتكثيف الجهود لتطبيق نظم الرى الحديثة ، مع الإعتماد على الطاقة الشمسية من خلال الرى بالتنقيط لمساهمته فى تقليل فاقد المياه .

ولفت محافظ أسوان إلى أن ذلك يتوازى مع دعم مشروعات ريادة الأعمال وتمكين المرأة والشباب ، وتحسين فرص العمل الحر من خلال تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المعتمدة ، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .

ومن جانبه أعرب السفير الكندى عن إعجابه وسعادته بزيارة محافظة أسوان لما تتمتع به من آثار خالدة وطبيعة ساحرة ، إلى جانب حفاوة وكرم إستقبال المحافظ ، وأهالى هذه المحافظة ، مؤكداً على إستمرار التنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية من خلال هيئة المعونة الكندية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو ، وهو الذى يتكامل مع دعم محافظة أسوان لكونها من المحافظات التى يتواجد بها أعداد للوافدين من الجنسيات الأفريقية .

وفى ختام اللقاء تبادل محافظ أسوان والسفير الكندى الدروع تقديراً لعلاقات الصداقة والتعاون الوطيدة التى تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا الصديقة .

