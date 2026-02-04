تعزيز التعاون.. محافظ أسوان يستقبل سفير كندا ووفد منظمة الفاو

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، سفير دولة كندا الصديقة بالقاهرة أولريك شانون ، يرافقه وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو" بقيادة الدكتورة جاكى بينات.

وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور على حزين ممثل وزارة الزراعة والمنسق الوطنى لمشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً ، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى .

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين محافظة أسوان والسفارة الكندية فى عدد من مجالات التنمية المستدامة ، حيث إستعرض الدكتور إسماعيل كمال الفرص الإستثمارية الواعدة التى تمتلكها المحافظة ، وسبل زيادة حركة السياحة الكندية الوافدة ، ورحلات الشارتر المباشرة ، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك فى ظل ما تشهده أسوان من مشروعات تنموية كبرى ضمن مشروعات الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأوضح المحافظ المزايا النسبية والمميزات التنافسية للثروات الزراعية والتعدينية والمحجرية ، وكذا مشروعات الطاقة الشمسية النظيفة التى تمتلكها أسوان بإعتبارها عاصمة للإقتصاد الإفريقى ورائدة فى مجال توليد الطاقة وسطوع الشمس بما يحقق الإستغلال الأمثل للموارد المتنوعة ، فضلاً عن تنوع المنتج السياحى والبانوراما الجمالية التى تتمتع بها عروس المشاتى بما يعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية .

السفير الكندى

وأكد المحافظ على أهمية الإستثمار الأفضل للمنتجات الزراعية التى تشتهر بها زهرة الجنوب ، وعلى رأسها المانجو والتمور وقصب السكر والدوم والنباتات الطبية والعطرية ، خاصة في ظل التعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان والسفارة الكندية ومنظمة الفاو الدولية من خلال تفعيل مشروع " تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجى الزراعى " الجارى تنفيذه داخل 12 قرية ، وهو الذى يتطلب معه زيادة الحقول الإرشادية النوعية للمزارعين ، وتكثيف الجهود لتطبيق نظم الرى الحديثة ، مع الإعتماد على الطاقة الشمسية من خلال الرى بالتنقيط لمساهمته فى تقليل فاقد المياه .

ولفت محافظ أسوان إلى أن ذلك يتوازى مع دعم مشروعات ريادة الأعمال وتمكين المرأة والشباب ، وتحسين فرص العمل الحر من خلال تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية المعتمدة ، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 .

ومن جانبه أعرب السفير الكندى عن إعجابه وسعادته بزيارة محافظة أسوان لما تتمتع به من آثار خالدة وطبيعة ساحرة ، إلى جانب حفاوة وكرم إستقبال المحافظ ، وأهالى هذه المحافظة ، مؤكداً على إستمرار التنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية من خلال هيئة المعونة الكندية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة الفاو ، وهو الذى يتكامل مع دعم محافظة أسوان لكونها من المحافظات التى يتواجد بها أعداد للوافدين من الجنسيات الأفريقية .

وفى ختام اللقاء تبادل محافظ أسوان والسفير الكندى الدروع تقديراً لعلاقات الصداقة والتعاون الوطيدة التى تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا الصديقة .