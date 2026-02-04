صناعة النواب: خطة تطوير السكك الحديدية خطوة محورية لدعم الاقتصاد

أشاد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بخطة تطوير السكك الحديدية والأنفاق التي أعلنها المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مؤكدًا أن هذه الخطة الشاملة تمثل نقلة نوعية في منظومة النقل المصرية.

وأوضح نصر الله أن جهود الوزير في تحديث الوحدات المتحركة، وتطوير البنية الأساسية والورش، وتعظيم الفرص الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، ستسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن تحديث شبكة مترو القاهرة الكبرى والمشروعات العملاقة في مجال الجر الكهربائي، مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل، يمثل نموذجًا للتنمية المستدامة، مؤكداً أن القيادة الحكيمة للوزارة والعمل على صياغة نموذج اقتصادي متكامل للهيئات التابعة سيحقق عوائد اقتصادية حقيقية ويعزز كفاءة التشغيل ويخدم المواطن المصري بشكل مباشر.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، أن ما تحققه الوزارة من تطوير للكوادر البشرية والهيكلة المالية سيضع السكك الحديدية والأنفاق في مصر على مسار التميز والمنافسة الإقليمية، بما ينسجم مع رؤية الدولة للنقل الحديث والبنية التحتية المستدامة.