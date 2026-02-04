قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: مصر وتركيا ترسخان عبر عقود طويلة مبادئ السلام والتعايش المشترك
استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب
السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى
الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
المستشارة أمل عمار تلتقى بوزيرة الأسرة التركية لبحث سبل التعاون المشترك
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس ناصر كتكوت لاختياره رئيسا للكنائس الرسولية
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي تتسم بالطموح
الرئيس السيسي ونظيره التركي يشاهدان فيديو تسجيليا عن العلاقات المصرية التركية
الرئيس السيسي: المباحثات تعكس تقارباً واضحاً فى الرؤى بين مصر وتركيا
السيدة انتصار السيسي ترحب بزيارة أمينة أردوغان وتؤكد عمق الروابط بين مصر وتركيا
بمشاركة 99 شركة.. وزير الزراعة يفتتح الجناح المصري بمعرض فروت لوجستيكا ببرلين
برلماني: حظر روبلوكس في مصر يستدعي وجود استراتيجية وطنية لحماية أبنائنا
برلمان

برلماني: الشراكات الصحية الدولية بوابة مصر لتحديث المستشفيات وتحسين جودة العلاج

الصحة
الصحة
حسن رضوان

أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن اللقاءات الحكومية مع وفود الشركات السويدية تعكس توجهًا جادًا من الدولة نحو الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في المجال الصحي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الشرقاوي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن التعاون مع الجانب السويدي، خاصة في مجالات علاج الأورام، الرعاية الحرجة، والتحول الرقمي الصحي، يمثل فرصة حقيقية لتحديث البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتحسين تجربة المريض داخل المنظومة الصحية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن إدخال التكنولوجيا الحديثة، مثل السجلات الطبية الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في دعم القرار الطبي، من شأنه تقليل معدلات الخطأ وتحسين سرعة وجودة التشخيص، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على صحة المواطنين ويعزز ثقتهم في المستشفيات العامة.

مشروعات ملموسة على أرض الواقع

وشدد الشرقاوي على أهمية أن تُترجم هذه الشراكات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، مع وجود آليات رقابية وتشريعية تضمن العدالة في توزيع الخدمات الصحية بين المحافظات، وعدم اقتصار التطوير على المدن الكبرى فقط.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان يدعم كل تحرك حكومي يستهدف تطوير القطاع الصحي بشكل مستدام، بشرط أن يكون المواطن هو المستفيد الأول من هذه الجهود، وأن تتحول الشراكات الدولية إلى خدمات صحية آمنة وعالية الجودة.

