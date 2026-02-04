برلماني: الشراكات الصحية الدولية بوابة مصر لتحديث المستشفيات وتحسين جودة العلاج

أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن اللقاءات الحكومية مع وفود الشركات السويدية تعكس توجهًا جادًا من الدولة نحو الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في المجال الصحي، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال الشرقاوي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إن التعاون مع الجانب السويدي، خاصة في مجالات علاج الأورام، الرعاية الحرجة، والتحول الرقمي الصحي، يمثل فرصة حقيقية لتحديث البنية التحتية للمستشفيات الحكومية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتحسين تجربة المريض داخل المنظومة الصحية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن إدخال التكنولوجيا الحديثة، مثل السجلات الطبية الإلكترونية والذكاء الاصطناعي في دعم القرار الطبي، من شأنه تقليل معدلات الخطأ وتحسين سرعة وجودة التشخيص، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على صحة المواطنين ويعزز ثقتهم في المستشفيات العامة.

مشروعات ملموسة على أرض الواقع

وشدد الشرقاوي على أهمية أن تُترجم هذه الشراكات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع، مع وجود آليات رقابية وتشريعية تضمن العدالة في توزيع الخدمات الصحية بين المحافظات، وعدم اقتصار التطوير على المدن الكبرى فقط.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان يدعم كل تحرك حكومي يستهدف تطوير القطاع الصحي بشكل مستدام، بشرط أن يكون المواطن هو المستفيد الأول من هذه الجهود، وأن تتحول الشراكات الدولية إلى خدمات صحية آمنة وعالية الجودة.