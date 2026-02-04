الرئيس التركي: اتفاقيات جديدة مع مصر ونسعى لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ومصر وقعتا اتفاقيات تهدف إلى تعزيز الأسس التعاقدية للعلاقات المتنامية بين البلدين في جميع المجالات، مشددًا على أن هذه الخطوات تمثل قاعدة قوية لتطوير التعاون المستقبلي.

المتغيرات الإقليمية الراهنة

وأضاف الرئيس التركي أن مصر وتركيا تُعدان دولتين محوريتين في قلب التطورات التي تشهدها البيئتين الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن التنسيق بين البلدين يكتسب أهمية استراتيجية في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة.

وأشار أردوغان إلى أن التعاون مع مصر يمكن أن يمكّن اقتصاد الدولتين من تحقيق نمو استثنائي، مشددًا على أن البلدين يمتلكان إمكانيات هائلة في مختلف المجالات، مما يفتح آفاقًا واسعة للشراكة والتكامل الاقتصادي.

رفع مستوى التبادل التجاري

وتابع الرئيس التركي أن تركيا تعمل على رفع مستوى التبادل التجاري مع مصر إلى 15 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا الهدف قابل للتحقيق من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع مجالات الاستثمار والتجارة المشتركة.

زيارات الوفود التجارية

كما أشار أردوغان إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرًا أسهمت في زيادة ملحوظة في عدد زيارات الوفود التجارية والسياحية من تركيا، موضحًا أن ذلك يعكس نجاح جهود تعزيز العلاقات الثنائية وتهيئة بيئة مناسبة للتعاون والتبادل.