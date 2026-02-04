برلماني: سيناء لها طبيعة خاصة ونطالب باستراتيجية لتوسيع كردونات القرى وتحديث المرافق

قال النائب سعيد العماري، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن سيناء لها طبيعة خاصة، ما يستدعي وضع استراتيجية متكاملة لتوسيع كردونات القرى والنجوع والمدن بما يتناسب مع احتياجات التنمية والسكان.

وطالب العماري خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الاربعاء ، بضرورة وضع استراتيجية واضحة للمدن العمرانية الجديدة، تعتمد على التسويق الجيد لهذه المدن وتشجيع المواطنين على الإقامة بها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الضغط عن المناطق القديمة.

وأكد أهمية وضع آلية محددة للتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، بهدف تحسين وتطوير المرافق العامة من خلال خطط واضحة ومسبقة، يتم فيها تحديد مسارات الصرف الصحي والمياه والاتصالات قبل تنفيذ مشروعات الطرق، حتى لا يتم تكسير الطرق مرة أخرى بعد إنشائها.

كما شدد النائب سعيد العماري ، على ضرورة الإسراع في تحديث كردونات القرى والمدن بمحافظة شمال سيناء، بما يدعم خطط التنمية ويخدم المواطنين ويوفر لهم خدمات أساسية متكاملة