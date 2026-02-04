النائب إيهاب إمام يطالب بإعادة فتح شركات السياحة العالمية ودعم الطيران الاقتصادي

طالب النائب إيهاب إمام، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بضرورة إعادة فتح نشاط شركات السياحة العالمية مرة أخرى، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية ودعم الأمن القومي.

كما دعا النائب خلال اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب اليوم الاربعاء ، إلى الاعتماد على الطيران الاقتصادي لاستهداف شرائح جديدة من السائحين، خاصة من الدول الأوروبية، بما يواكب التغيرات في أنماط السفر العالمية ويزيد من أعداد الوافدين.

وطالب إمام بضرورة فتح المحميات الطبيعية بجنوب سيناء أمام السياح، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تنويع المنتج السياحي وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة البيئية عالميًا.

وأكد النائب أن عدم فتح نشاط شركات السياحة يؤدي إلى احتكار هذا المجال لفئات محددة، وهو ما ينعكس سلبًا على تنافسية السوق السياحي، مشددًا على أهمية توسيع قاعدة المشاركة في القطاع.

وأشار إلى أن هذه المطالب تتسق مع استراتيجية الدولة لاستهداف 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات أكثر انفتاحًا ودعمًا لقطاع السياحة بكافة أنواعه.