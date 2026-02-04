ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الرابع أمام كهرباء الإسماعيلية

عزز ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقدم فريقه بإحراز الهدف الرابع في شباك كهرباء الإسماعيلية، خلال الدقيقة 73 من عمر المباراة المقامة حاليًا على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، لتصبح النتيجة 4-2 لصالح الفريق الأبيض.

وجاء هدف ناصر منسي في ظل سيطرة واضحة للزمالك خلال الشوط الثاني، ونجاح لاعبيه في استغلال المساحات داخل دفاع كهرباء الإسماعيلية، ليؤكد الأبيض تفوقه في اللقاء ويقترب من حسم النقاط الثلاث.

تشكيل الزمالك

خاض الزمالك المباراة بقيادة المدير الفني معتمد جمال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

محمد صبحي خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي «الونش» – السيد أسامة – محمد إبراهيم

أحمد خضري – محمود حمدي «الونش» – السيد أسامة – محمد إبراهيم خط الوسط: محمد إسماعيل – أحمد حمدي – آدم كايد

محمد إسماعيل – أحمد حمدي – آدم كايد خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ

تشكيل كهرباء الإسماعيلية

في المقابل، دخل فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة رضا شحاتة المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: فرج شوقي

فرج شوقي خط الدفاع: كريم يحيى – إبراهيم عوض – سيف الخشاب – عصام الفيومي

كريم يحيى – إبراهيم عوض – سيف الخشاب – عصام الفيومي خط الوسط: ماجد هاني – أحمد حمزاوي – حسن الشاذلي

ماجد هاني – أحمد حمزاوي – حسن الشاذلي خط الهجوم: محمد فاروق – علي سليمان – إسلام عبد النعيم

وتتواصل أحداث المباراة وسط محاولات من كهرباء الإسماعيلية لتقليص الفارق، مقابل سعي الزمالك لتعزيز تفوقه والحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.