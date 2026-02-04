قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب الشيوخ: التعاون المصري السويدي يعزز توطين الصناعة الصحية ويضع مصر على خريطة الابتكار
الرئيس التركي: مستعدون للتعاون مع مصر في مجال بناء السفن
تركيا: نستهدف الوصول بالتعاون الوثيق مع مصر إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار
سموحة يتقدم بالهدف الثاني في الوقت القاتل على بيراميدز
مضاعفة التبادل التجاري.. الرئيس السيسي يرسم خارطة طريق لقفزة اقتصادية كبرى مع تركيا
رئيسة القومي للمرأة: ملف تمكين السيدات يحظى بدعم مباشر وقوى من الرئيس السيسي
الرئيس السيسي: مصر وتركيا ترسخان عبر عقود طويلة مبادئ السلام والتعايش المشترك
استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب
السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى
الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
المستشارة أمل عمار تلتقى بوزيرة الأسرة التركية لبحث سبل التعاون المشترك
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس ناصر كتكوت لاختياره رئيسا للكنائس الرسولية
برلمان

برلماني: حظر روبلوكس في مصر يستدعي وجود استراتيجية وطنية لحماية أبنائنا

تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد
محمد الشعراوي

قال تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، إن توقيت قرار الدولة المصرية بحظر لعبة «روبلوكس»، بالغ الأهمية، ويعكس وعيًا حقيقيًا بحجم المخاطر المتزايدة التي تهدد الأطفال والنشء عبر الانغماس في بعض المنصات والألعاب الإلكترونية غير المنضبطة.

وأكد النائب، في بيان، أن لعبة «روبلوكس» وغيرها من الألعاب التفاعلية المفتوحة، لم تعد مجرد وسائل ترفيه، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى منصات تحمل محتوى غير ملائم ثقافيًا وأخلاقيًا، فضلًا عن مخاطر الاستدراج والتواصل غير الآمن مع الغرباء، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن النفسي والسلوكي للأطفال.

وأشار تامر عبد الحميد إلى أن القرار يأتي استكمالا لاهتمام الدولة المصرية، بملف حماية النشء سواء من خلال التشريعات والقرارات التنفيذية، لبناء إنسان مصري واعٍ ومحصّن فكريًا وأخلاقيًا.

وشدد النائب على أن الحظر وحده لا يكفي، مطالبًا بضرورة وجود استراتيجية وطنية شاملة للتوعية الرقمية، تشمل الأسرة والمدرسة والإعلام، وتعمل على تثقيف أولياء الأمور بكيفية التعامل الآمن مع التكنولوجيا، ووضع ضوابط واضحة لاستخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية ومنصات الإنترنت.

واختتم النائب بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل لأي خطوات تستهدف حماية الأطفال وصون القيم المجتمعية، داعيًا إلى التوسع في إنتاج بدائل رقمية وتعليمية وترفيهية آمنة، تواكب التطور التكنولوجي دون المساس بثوابت المجتمع المصري.

تامر عبد الحميد مجلس الشيوخ روبلوكس الألعاب التفاعلية

