برلماني: حظر روبلوكس في مصر يستدعي وجود استراتيجية وطنية لحماية أبنائنا

قال تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، إن توقيت قرار الدولة المصرية بحظر لعبة «روبلوكس»، بالغ الأهمية، ويعكس وعيًا حقيقيًا بحجم المخاطر المتزايدة التي تهدد الأطفال والنشء عبر الانغماس في بعض المنصات والألعاب الإلكترونية غير المنضبطة.

وأكد النائب، في بيان، أن لعبة «روبلوكس» وغيرها من الألعاب التفاعلية المفتوحة، لم تعد مجرد وسائل ترفيه، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى منصات تحمل محتوى غير ملائم ثقافيًا وأخلاقيًا، فضلًا عن مخاطر الاستدراج والتواصل غير الآمن مع الغرباء، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن النفسي والسلوكي للأطفال.

وأشار تامر عبد الحميد إلى أن القرار يأتي استكمالا لاهتمام الدولة المصرية، بملف حماية النشء سواء من خلال التشريعات والقرارات التنفيذية، لبناء إنسان مصري واعٍ ومحصّن فكريًا وأخلاقيًا.

وشدد النائب على أن الحظر وحده لا يكفي، مطالبًا بضرورة وجود استراتيجية وطنية شاملة للتوعية الرقمية، تشمل الأسرة والمدرسة والإعلام، وتعمل على تثقيف أولياء الأمور بكيفية التعامل الآمن مع التكنولوجيا، ووضع ضوابط واضحة لاستخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية ومنصات الإنترنت.

واختتم النائب بيانه بالتأكيد على دعمه الكامل لأي خطوات تستهدف حماية الأطفال وصون القيم المجتمعية، داعيًا إلى التوسع في إنتاج بدائل رقمية وتعليمية وترفيهية آمنة، تواكب التطور التكنولوجي دون المساس بثوابت المجتمع المصري.