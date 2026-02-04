برلمانية: الشراكة الصحية مع السويد خطوة استراتيجية لتوطين التكنولوجيا ورفع جودة العلاج في مصر

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بوفد الشركات السويدية؛ يعكس توجه الدولة الجاد نحو بناء شراكات استراتيجية حقيقية في القطاع الصحي، تقوم على نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وليس الاكتفاء بالتعاون التقليدي.

وأكدت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التعاون مع الجانب السويدي يمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية المصرية، خاصة في مجالات التحول الرقمي، علاج الأورام، الرعاية الحرجة، والتصوير الطبي المتقدم، مشيرة إلى أن السويد تمتلك تجارب رائدة عالميًا يمكن الاستفادة منها في تطوير المستشفيات، ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

ثقة الشركاء الدوليين في قدرة مصر على تنفيذ برامج صحية

وأضافت أن استعراض التجربة المصرية في القضاء على فيروس «سي»، ومبادرات «100 مليون صحة»؛ يعكس حجم التطور الذي شهدته منظومة الصحة خلال السنوات الأخيرة، ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في قدرة مصر على تنفيذ برامج صحية واسعة النطاق وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وشددت عضو مجلس النواب على أن تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ يمثلان حجر الزاوية في تحقيق العدالة الصحية، مؤكدة أن البرلمان يدعم أي خطوات من شأنها تحسين جودة الخدمات الطبية وضمان وصولها لجميع المواطنين.

كما أكدت النائبة نجلاء العسيلي، على أهمية استثمار هذا التعاون في دعم التصنيع الدوائي، وتطوير حلول الصحة الرقمية، بما يسهم في بناء نظام صحي مرن ومستدام يواكب المعايير العالمية ويلبي احتياجات المواطن المصري.