قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب
السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى
الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
المستشارة أمل عمار تلتقى بوزيرة الأسرة التركية لبحث سبل التعاون المشترك
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس ناصر كتكوت لاختياره رئيسا للكنائس الرسولية
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي تتسم بالطموح
الرئيس السيسي ونظيره التركي يشاهدان فيديو تسجيليا عن العلاقات المصرية التركية
الرئيس السيسي: المباحثات تعكس تقارباً واضحاً فى الرؤى بين مصر وتركيا
السيدة انتصار السيسي ترحب بزيارة أمينة أردوغان وتؤكد عمق الروابط بين مصر وتركيا
بمشاركة 99 شركة.. وزير الزراعة يفتتح الجناح المصري بمعرض فروت لوجستيكا ببرلين
برلماني: حظر روبلوكس في مصر يستدعي وجود استراتيجية وطنية لحماية أبنائنا
الرئيسان السيسي وأردوغان يشاركان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: الشراكة الصحية مع السويد خطوة استراتيجية لتوطين التكنولوجيا ورفع جودة العلاج في مصر

الصحة
الصحة
حسن رضوان

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بوفد الشركات السويدية؛ يعكس توجه الدولة الجاد نحو بناء شراكات استراتيجية حقيقية في القطاع الصحي، تقوم على نقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وليس الاكتفاء بالتعاون التقليدي.

وأكدت العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التعاون مع الجانب السويدي يمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية المصرية، خاصة في مجالات التحول الرقمي، علاج الأورام، الرعاية الحرجة، والتصوير الطبي المتقدم، مشيرة إلى أن السويد تمتلك تجارب رائدة عالميًا يمكن الاستفادة منها في تطوير المستشفيات، ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

 ثقة الشركاء الدوليين في قدرة مصر على تنفيذ برامج صحية

وأضافت أن استعراض التجربة المصرية في القضاء على فيروس «سي»، ومبادرات «100 مليون صحة»؛ يعكس حجم التطور الذي شهدته منظومة الصحة خلال السنوات الأخيرة، ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في قدرة مصر على تنفيذ برامج صحية واسعة النطاق وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وشددت عضو مجلس النواب على أن تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ يمثلان حجر الزاوية في تحقيق العدالة الصحية، مؤكدة أن البرلمان يدعم أي خطوات من شأنها تحسين جودة الخدمات الطبية وضمان وصولها لجميع المواطنين.

كما أكدت النائبة نجلاء العسيلي، على أهمية استثمار هذا التعاون في دعم التصنيع الدوائي، وتطوير حلول الصحة الرقمية، بما يسهم في بناء نظام صحي مرن ومستدام يواكب المعايير العالمية ويلبي احتياجات المواطن المصري.

برلمانية الشراكة الصحية توطين التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ترشيحاتنا

المهاجم الكاميروني سيرجي دوارا

الغندور: سيرجي دوارا موجود في القاهرة لإتمام صفقة انتقاله إلى النادي الأهلي

زد والمصري

زد يتقدم على المصري بهدف دون رد في الشوط الأول بالدوري الممتاز

طراق العشري

قرار جديد من طارق العشري لتفادي هبوط الإسماعيلي

بالصور

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

مسلسل تاتو.. مروان يونس يعود من أمريكا لمطاردة هاكر المشاهير

بوستر مسرحية تاتو
بوستر مسرحية تاتو
بوستر مسرحية تاتو

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد