أحمد موسى: تركيا ترى أن مصر ستكون بوابة منتجاتها للقارة الأفريقية

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، اليوم، قائلا إن الاستثمارات التركية في مصر تصل إلى 4 مليارات دولار، والرقم سيزيد؛ نتيجة وجود إقبال من المستثمرين والشركات التركية للعمل في مصر.

وأضاف خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن تركيا ترى أن مصر ستكون بوابة المنتجات التركية للقارة الأفريقية، متابعا: الرئيس التركي تحدث عن مشاركة تركيا في إعادة إعمار قطاع غزة.

ولفت إلى أن هناك تعاونا مع تركيا في تعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا بين البلدين، والتعاون في البنية التحتية ومجال صناعة السيارات.

وأكد أن الرئيس التركي أهدى الرئيس السيسي سيارة حديثة، حيث أن مجال صناعة السيارات في تركيا قوي ومتميز.