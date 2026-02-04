أحمد موسى : الرئيس السيسي ونظيره التركي أردوغان يجريان محادثات بشأن القضايا الإقليمية والدولية.. والحكومة : ميكنة التأمين الصحي الشامل تسهم في تقديم أفضل خدمة للمواطن| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



اتعمله كمين .. محامي محمود حجازي: الفتاة اتهمته اتهام بشع

أكد شعبان سعيد، محامي الفنان محمود حجازي، أن الواقعة التي تعرض لها الفنان محمود حجازي، بالساعات الأخيرة "كمين سيئ"، مشيرا إلى أن موكلي يفضل الصمت حول تفاصيل الاتهام الموجه إليه.



اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة: مصر كانت ولا تزال سند حقيقي لغزة

أكد محمد منصور، المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، أنه تم اليوم دخول 45 فلسطينيا إلى قطاع غزة بعد تلقيهم العلاج في مصر، مشيرا إلى أنه نقوم بجهود كبيرة على المستويين الطبي والإنساني الذي تقدمه الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين.



الزراعة : مش هنسيب أي سلعة غير صالحة للاستهلاك في السوق المصري

أكد خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تقوم بتكثيف حملات التفتيش لضمان تواجد السلع الصالحة للاستخدام فقط في الأسواق.



تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

كشف الإعلامي مصطفى بكري، مصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ومدى حقيقة تشكيل حكومة جديدة.



الحكومة : ميكنة التأمين الصحي الشامل تسهم في تقديم أفضل خدمة للمواطن

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم ركز على ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل.



بعد مقتل نجل القذافي .. محامي سيف الإسلام يدخل في نوبة بكاء على الهواء

دخل خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي ، في نوبة بكاء على الهواء بعد مقتل سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.



ما يحدث في مناخ مصر ليس طبيعيا.. مركز تغير المناخ يطلق تحذيرا للمواطنين

أكد محمد علي فهبم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن ما يحدث في مناخ مصر الآن ليس طبيعيا وهناك تذبذبات حرارية وفارق يصل لـ 15 درجة بين حرارة الليل والنهار وهذا فارق كبير للغاية .



أحمد موسى: أسعار الدواجن ترتفع في الأسواق والشعب يستحق رفع زيادة الرواتب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب يستحق رفع زيادة الرواتب، مضيفا أن أسعار الدواجن ترتفع في الأسواق المصرية.

أحمد موسى: الرئيس السيسي ونظيره التركي أردوغان يجريان محادثات بشأن القضايا الإقليمية والدولية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك قمة مصرية تركية غداً في القاهرة، مضيفا أن سيتم عقد منتدي رجال الأعمال المصري التركي للتعاون في المجالات المختلفة.