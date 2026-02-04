قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب «ألباسيتي»
غياب أحمد عيد عن مُواجهة الأهلي والإسماعيلي .. لهذا السبب
أريده أن يُنهي الحرب.. «ترامب»: بوتين أوفى بوعده بوقف الهجمات مؤقتًا ضد أوكرانيا
«مش مشكلة لاعبين» .. حسن المستكاوي ينتقد أداء الأهلي أمام البنك | ماذا قال؟
تعرّف على نتائج الجولة السادسة بدوري السوبر لكرة السلة سيدات
تخطيط دولي بأيدي محلية .. مصطفى بكري يُعلّق على اغتيـ.ـال سيف الإسلام القذافي
«ناسا» تُؤجّل أول رحلة مأهولة للقمر بسبب انخفاض درجات الحرارة
مُحلل رياضي: محمد صلاح «كنز» آرني سلوت في خططته مع ليفربول
لو نازل .. حالة الطقس في مصر اليوم
آرسنال يتأهل لنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي على حساب تشيلسي
ترامب : نتفاوض مع إيران الآن
لأول مرة في مصر | جلد طبيعي لعلاج حالات الحروق .. تفاصيل مهمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد موسى : الرئيس السيسي ونظيره التركي أردوغان يجريان محادثات بشأن القضايا الإقليمية والدولية.. والحكومة : ميكنة التأمين الصحي الشامل تسهم في تقديم أفضل خدمة للمواطن| أخبار التوك شو

هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


اتعمله كمين .. محامي محمود حجازي: الفتاة اتهمته اتهام بشع
أكد شعبان سعيد، محامي الفنان محمود حجازي، أن الواقعة التي تعرض لها  الفنان محمود حجازي، بالساعات الأخيرة "كمين سيئ"، مشيرا إلى أن موكلي يفضل الصمت حول تفاصيل الاتهام الموجه إليه.


اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة: مصر كانت ولا تزال سند حقيقي لغزة
أكد محمد منصور، المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، أنه تم اليوم دخول 45 فلسطينيا إلى قطاع غزة بعد تلقيهم العلاج في مصر، مشيرا إلى أنه نقوم بجهود كبيرة على المستويين الطبي والإنساني الذي تقدمه الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين.


الزراعة : مش هنسيب أي سلعة غير صالحة للاستهلاك في السوق المصري
أكد  خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن  الدولة تقوم بتكثيف حملات التفتيش لضمان تواجد السلع الصالحة للاستخدام فقط في الأسواق.


تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء
كشف الإعلامي مصطفى بكري، مصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ومدى حقيقة تشكيل حكومة جديدة.


الحكومة : ميكنة التأمين الصحي الشامل تسهم في تقديم أفضل خدمة للمواطن
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن  اجتماع رئيس الوزراء اليوم ركز على ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل.


بعد مقتل نجل القذافي .. محامي سيف الإسلام يدخل في نوبة بكاء على الهواء
دخل خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي ، في نوبة بكاء على الهواء بعد مقتل سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.


ما يحدث في مناخ مصر ليس طبيعيا.. مركز تغير المناخ يطلق تحذيرا للمواطنين
أكد محمد علي فهبم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن  ما يحدث في مناخ مصر الآن ليس طبيعيا وهناك تذبذبات حرارية وفارق يصل لـ 15 درجة بين حرارة الليل والنهار وهذا فارق كبير للغاية .


أحمد موسى: أسعار الدواجن ترتفع في الأسواق والشعب يستحق رفع زيادة الرواتب
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب يستحق رفع زيادة الرواتب، مضيفا أن أسعار الدواجن ترتفع في الأسواق المصرية.

أحمد موسى: الرئيس السيسي ونظيره التركي أردوغان يجريان محادثات بشأن القضايا الإقليمية والدولية
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك قمة مصرية تركية غداً في القاهرة، مضيفا أن سيتم عقد منتدي رجال الأعمال المصري التركي للتعاون في المجالات المختلفة.

موسى أحمد موسى مصر الرئيس السيسي اردوغان مدبولي

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

الذهب

جواهرجي : أتوقع عودة سوق الذهب للأسعار الطبيعية بعد أسبوع

الإعلامي نشأت الديهي

نشأت الديهي : خبر مقتل سيف القذافي مؤسف ويؤجج الأوضاع في ليبيا

مجلس النواب

طلبت منحي الكلمة.. النائب أحمد العطيفي: مفيش استقصاد.. و أسجل كل الاحترام والتقدير لرئيس البرلمان

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري
التدخين

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

